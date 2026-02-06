Werbung

Unter seiner FFalcon-Marke bringt der chinesische Elektronikkonzern TCL in Asien diverse Gaming-Monitore heraus, einige davon mit interessanter, moderner Ausstattung. Wenn es solche Exemplare mal in den Westen schaffen, werden sie meist mit abweichender Bezeichnung vermarktet. Ein Beispiel wäre der FFalcon Thunderbird 32U8, der in den USA als 32R84 erscheinen soll. Mit dem FFalcon 27U8A Pro wurde jedenfalls vor Kurzem ein Dual-Hz-Neuzugang in China veröffentlicht, bei dem bis dato noch nicht klar ist, ob er absehbar auch auf westlichen Märkten freigegeben werden soll. Wir blicken nachfolgend auf sein Feature-Set.

TCL stattet den 27 Zoll großen 27U8A Pro mit IPS-Technologie und einem 2.304 QD-Mini-LED-Zonen starken Backlight aus. Letzteres wiederum führt zu einer Spitzenhelligkeit von 2.000 cd/m² und damit verbunden zur derzeit höchsten VESA-HDR-Einstufung für LC-Panels: DisplayHDR 1400. Des Weiteren kann man laut der aktuellen Infolage mit 1 ms Reaktionszeit (Grau zu Grau), 99 % sRGB, 99 % DCI-P3 und einer nativen Auflösung von 3.840 x 2.160 Bildpunkten (4K, 16:9) rechnen. Die maximale Bildwiederholrate wird auf 160 Hz beziffert. Wer Bildqualität für Framerate/Input-Lag opfern möchte, kann auf Full HD (1.920 x 1.080 Pixel, 16:9) bei bis zu 320 Hz umschalten. Die Punktdichte beträgt in 4K rund 163 ppi.

(Hinweis: Obige Produktbilder stammen von einem anderen TCL-Gaming-Monitor, der dem hier vorgestellten 27U8A Pro ähnlich sieht.)

Für ein Tearing-freies Spielerlebnis zeichnen FreeSync Premium und G-Sync-kompatibles Adaptive Sync verantwortlich. Auch das Einblenden eines Fadenkreuz-Overlays scheint möglich zu sein. Als Klanggeber sind zwei interne 5-W-Lautsprecher vertreten. Anschlussseitig stehen zwei HDMI-2.1-Eingänge, ein DisplayPort (leider nur in Version 1.4), ein USB-Hub (3.2 Gen 1, 2 x Typ A, 1 x Typ B), ein Kopfhörerausgang (3,5-mm-Klinke) sowie USB-C mit DP-Alt-Modus und 90 W PD zur Verfügung. Ebenso scheint TCL einen KVM-Switch zu verbauen, was bei mehreren verbundenen Endgeräten lästiges Kabelumstecken erspart. Was die Ergonomie betrifft, wird mit einer Neigungsverstellung, einer Höhenanpassung um 125 mm, einem Pivot-Modus und einer seitlichen Drehfunktion geworben.