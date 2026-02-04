News
5K, Dual-Hz, MBR-Sync und DP 2.1

Philips China enthüllt Evnia 27M2G5800

Philips China enthüllt Evnia 27M2G5800
Nach Acer und ASUS plant auch die MMD-Monitormarke Philips einen Gaming-Bildschirm mit 5K-Auflösung (5.120 x 2.880 Pixel, 16:9) und Dual-Hz-Funktion. Der Evnia 27M2G5800 ist ein Fast-IPS-basierter 27-Zöller und kann bei 10 Bit Farbtiefe (8 Bit + FRC) auf bis zu 144 Hz beschleunigen. Für höhere Frameraten oder eine geringere Eingabeverzögerung kann jederzeit auf WQHD (2.560 x 1.440 Pixel, 16:9) und maximal 288 Hz gewechselt werden. Wer von 10 auf 8 Bit umschaltet, darf 5K180 oder WQHD330 verwenden. Laut Datenblatt werden darüber hinaus 100 % sRGB, 98 % DCI-P3, ein 1 ms schneller Grauwechsel, ein 1.000:1-Kontrast und eine Helligkeit von 500 cd/m² geboten. Mit einem Delta-E-Wert von unter 1 scheint das Gerät obendrein eine sehr hohe Farbgenauigkeit aufzuweisen.

Die Punktdichte der Neuheit beläuft sich auf rund 217 ppi und ist damit noch ein ganzes Stück über 27-Zöllern mit 4K-UHD (3.840 x 2.160 Pixel, 16:9, 163 ppi) angesiedelt. Als Anti-Tearing-Maßnahme verrichtet G-Sync-kompatibles Adaptive Sync seinen Dienst, wobei via smartem MBR-Sync-Modus ein Anti-Blur-Tool hinzugeschaltet werden kann. Auch auf Zusatzfunktionen wie PiP/PbP-Modi (Bild in Bild, Bild neben Bild), einen Schwarzstabilisator und ein dynamisches Fadenkreuz-Overlay muss nicht verzichtet werden. Was HDR-Fähigkeiten angeht, sollte man sich aufgrund der DisplayHDR-400-Zertifizierung und des fehlenden lokalen Dimmings hingegen keine Wunder erhoffen.

Philips Evnia 27M2G5800 mit 5K-Dual-Hz und DisplayPort 2.1
Anschlussseitig kann auf zwei HDMI-2.1-Eingänge, einen DisplayPort 2.1, einen Kopfhörerausgang und einen USB-Hub (3.2 Gen 1, 2 x Typ A, 1 x Typ B) zurückgegriffen werden. Ob der DisplayPort mit voller Bandbreite (80 Gbit/s, UHBR20) vorliegt, ist zum aktuellen Zeitpunkt noch unklar. Die Ergonomie-Eigenschaften umfassen eine Neigungsverstellung, einen Pivot-Modus, eine seitliche Drehfunktion, eine Höhenverstellbarkeit um 130 mm, eine VESA-Aufnahme (100 x 100 mm) und eine flimmerfreie Hintergrundbeleuchtung. Die typische Leistungsaufnahme wird auf 37,2 W beziffert, das Gewicht ohne Standfuß auf 4,43 kg und die Abmessungen auf 614 x 368 x 61 mm (B x H x T).

Was der Philips Evnia 27M2G5800 kosten wird und ob absehbar eine Veröffentlichung in Deutschland auf der Agenda steht, hat der Hersteller noch nicht verraten.

