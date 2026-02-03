News
4K240, QD-OLED, DP 2.1 und Ambiglow

Philips China listet Evnia 32M2N8800P

Philips China listet Evnia 32M2N8800P
Neben dem Business-Monitor 34B2U5900C ist auf der chinesischen Philips-Website kürzlich ein neuer Gaming-Bildschirm aufgetaucht. Der 31,5 Zoll große 32M2N8800P ist ein QD-OLED-Exemplar mit Q-Stripe-Layout, gehört also noch einer älteren Panel-Generation an, wie sich auch an einigen Eckdaten zweifelsfrei erkennen lässt. Das Gerät wartet mit 4K-Auflösung (3.840 x 2.160 Pixel, 16:9) auf, erreicht eine Bildwiederholrate von maximal 240 Hz und stellt eine Leuchtdichte von 250 cd/m² (100 % APL in SDR), 450 cd/m² (10 % APL in HDR) bzw. 1.000 cd/m² (3 % APL in HDR) in Aussicht. Im Übrigen nennt das Datenblatt 10 Bit Farbtiefe, 100 % sRGB, 99 % DCI-P3, einen Kontrastwert von 1.500.000:1 und einen Delta-E-Wert von unter 2.

Zertifizierungen nach ClearMR 13000 und DisplayHDR True Black 400 legen eine jeweils ordentliche Bewegtbildschärfe bzw. HDR-Performance nahe. Zwecks der Eliminierung unschöner Bildrisse (Tearing) in Spielen verrichtet Adaptive Sync seinen Dienst. Ebenso kann auf ein smartes Fadenkreuz-Overlay zurückgegriffen werden, das seine Farbe auf Basis des Bildhintergrunds wechselt. Zwei interne 5-W-Lautsprecher fungieren auf Wunsch als Klanggeber, während dreiseitiges Ambiglow unter Zuhilfenahme einer intelligenten Steuerung dynamische Beleuchtungseffekte an die Wand hinter dem Monitor zaubert – ähnlich wie man es von Fernsehern mit Ambilight kennt.

Philips Evnia 32M2N8800P mit Ambiglow und 4K-OLED
Erfreulich: Philips hat an einen DisplayPort 2.1 als grafische Schnittstelle gedacht, wobei nicht klar ist, ob es sich um ein vollwertiges Exemplar mit 80 Gbit/s (UHBR20) handelt. Zu den weiteren Anschlüssen gehören zwei HDMI-2.1-Eingänge, ein Kopfhörerausgang und ein USB-Hub (2 x Typ A, 1 x Typ B, wahrscheinlich 3.2 Gen 1). Die Ergonomie fällt mit einer Neigungsverstellung, einer seitlichen Drehfunktion, einer Höhenverstellbarkeit (130 mm) und einer VESA-Aufnahme (100 x 100 mm) solide aus. Auf einen Pivot-Modus wird hingegen verzichtet, ein Betrieb im Hoch- statt Querformat wäre also nicht möglich.

Ohne Standfuß bringt der 31,5-Zöller 7,88 kg auf die Waage, die Abmessungen betragen 717 x 419 x 97 mm (B x H x T). Abseits des OSDs können Monitor-Einstellungen bei Bedarf über die Windows-Software Evnia Precision Center vorgenommen werden. Ob auch eine Firmware-Update-Funktion geboten wird, ist unklar. Der Philips Evnia 32M2N8800P hat eine Pixeldichte von rund 140 ppi und steht noch ohne Release-Informationen da. Ob überhaupt absehbar eine Marktfreigabe im Westen erfolgen soll, bleibt abzuwarten.

