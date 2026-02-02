Werbung

Auf ihrer chinesischen (und singapurischen) Website führt die MMD-Monitormarke Philips einen interessanten neuen Business-Monitor mit Allround-Eigenschaften. Der 34B2U5900C setzt auf ein 34 Zoll großes VA-Panel, löst mit 5.120 x 2.160 Bildpunkten (WUHD, 21:9) auf und erzielt eine maximale Bildwiederholfrequenz von 120 Hz. Die Punktdichte ist mit rund 163 ppi deckungsgleich mit der eine 4K-Bildschirms (3.840 x 2.160 Pixel, 16:9) in 27 Zoll. Wem 120 Hz bisher nicht flüssig genug sind, der kann – explizit auch für Gaming-, bzw. Entertainment-Zwecke – auf UWFHD (2.560 x 1.080 Pixel, 21:9) bei bis zu 240 Hz wechseln. Die Spieletauglichkeit wird zusätzlich von einem 2 ms schnellen Grauwechsel und einer Adaptive-Sync-Unterstützung gegen Tearing (Bildrisse) untermauert.

Der neue 34B2U5900C trägt lediglich eine Zertifizierung nach DisplayHDR 400 und stellt einen 3.000:1-Kontrast, 8 Bit Farbtiefe, 122 % sRGB, 95 % DCI-P3 sowie 83 % Adobe RGB in Aussicht. Ein Delta-E-Wert von unter 1 verspricht eine sehr hohe Farbpräzision. Die Leuchtdichte reißt mit 350 cd/m² (SDR), bzw. 450 cd/m² (HDR) keine Bäume aus. Als Klanggeber kommen auf Wunsch zwei interne 5-W-Lautsprecher zum Einsatz. Ein ausklappbarer seitlicher Kopfhörerhaken ist ebenso mit von der Partie wie PbP/PiP-Modi (Bild neben Bild, Bild in Bild), ein smarter KVM-Switch sowie eine USB-C-Dockingstation mit 2,5-Gbit/s-Ethernet und 140 W Ladeleistung. Ein DisplayPort-Ausgang wird zwar im Datenblatt genannt, ist auf Produktbildern aber nicht zu sehen. Womöglich ist er per USB-C ausgeführt und ermöglicht Daisy-Chaining/MST für Multi-Monitor-Setups.

Zu den weiteren Schnittstellen gehören unter anderem zwei HDMI-2.1-Eingänge, ein DisplayPort-1.4-Eingang, ein Kopfhörerausgang und drei USB-A-Downstreams. Die Ergonomie-Eigenschaften umfassen eine Neigungsverstellung, eine seitliche Drehfunktion, eine Höhenanpassung um bis zu 180 mm und eine VESA-Aufnahme (100 x 100 mm). Beim Energiesparen helfen obendrein Sensoren für Umgebungslicht (LightSensor) und Personenerkennung (PowerSensor). Letzterer ermittelt via Infrarot, wenn sich der Nutzer vom Monitor entfernt, und regelt temporär die Bildhelligkeit herunter. Die Leistungsaufnahme des 34-Zöllers beläuft sich im Eco-Modus auf 25 W und nach Energy Star auf 37,35 W. Ohne Standfuß weist das Produkt ein Gewicht von 7,89 kg und Abmessungen von 807 x 369 x 112 mm (B x H x T) auf.

Ob, wann und zu welchem Preis der quecksilberfreie Philips 34B2U5900C den deutschen Markt erreichen soll, hat der Hersteller noch nicht kommuniziert.