Der auf der CES 2026 mit dürftiger Infomenge enthüllte ASUS TUF Gaming VG27UQEL5A bekam eine offizielle Produktseite verpasst. Demnach handelt es sich um einen Fast-IPS-basierten 27-Zöller, der dank Dual-Hz-Modus wahlweise 3.840 x 2.160 Bildpunkte (4K, 16:9) bei bis zu lediglich 80 Hz oder Full HD (1.920 x 1.080 Pixel, 16:9) bei maximal 310 Hz darstellen kann. Zum ernsthaften Zocken dürfte 4K80 kaum geeignet sein. Wer auf eine hohe Framerate, eine ordentliche Bewegtbildschärfe und/oder einen möglichst geringen Input-Lag Wert legt, muss also auf FHD310 umschalten und dafür bei der Bildqualität deutlich Federn lassen.

Zu den weiteren Merkmalen der Neuheit gehören 1 ms Reaktionszeit (Grau zu Grau), 120 % sRGB, 8 Bit Farbtiefe, 400 cd/m² typische Helligkeit und ein 1.000:1-Kontrast. HDR10-Unterstützung wird zwar beworben, dürfte – wie auch die DisplayHDR-400-Zertifizierung des Geräts belegt – allerdings kaum überzeugen können. Zur CES-Enthüllung warb ASUS noch mit ELMB-Sync. Während dieser Aspekt auf der offiziellen Produktseite fehlt, ist er im offiziellen Handbuch hingegen aufgeführt. Es ist also davon auszugehen, dass der VG27UQEL5A Anti-Tearing (FreeSync oder G-Sync) mit Anti-Blur vereinen können wird.

Variable Overdrive erlaubt eine dynamische Anpassung des Overdrives an die jeweilige Framerate, um Nebeneffekte wie Ghosting zu minimieren. Ebenso wenig fehlen smarte GamePlus-Features wie ein Fadenkreuz-Overlay oder ein Schwarzstabilisator. Wer kompatible Endgeräte per HDMI verbindet, kann sie via ASUS Power Sync automatisch ein- oder ausschalten lassen, sobald der Monitor an- oder abgeschaltet wird. Als Klanggeber sind zwei schwachbrüstige 2-W-Lautsprecher am Start.

Anschlussseitig muss man sich mit zwei HDMI-2.0-Eingängen, einem DisplayPort 1.4 und einem Kopfhörerausgang zufriedengeben. In Full HD beherrscht nur der DisplayPort die vollen 310 Hz, während man an HDMI auf maximal 250 Hz eingebremst wird. Abhilfe hätte hier eine Implementierung von HDMI 2.1 geschaffen. Schade. Die Ergonomie gibt dank einer Neigungsverstellung, einer seitlichen Drehfunktion, eines Pivot-Modus, einer Höhenverstellbarkeit um 125 mm, einer VESA-Aufnahme (100 x 100 mm) und eines flimmerfreien Backlights (bei inaktivem ELMB) hingegen kaum Grund zur Klage.

Der ohne Standfuß 4,3 kg schwere ASUS TUF Gaming VG27UQEL5A misst 615 x 369 x 60 mm (B x H x T) und soll voraussichtlich im März 2026 in Europa veröffentlicht werden. Einen Euro-UVP konnte uns der Hersteller auf Nachfrage noch nicht nennen.