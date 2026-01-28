Werbung

In Zusammenarbeit mit MSI riefen wir im Dezember unsere Leser und Community-Mitglieder auf, sich für unseren neusten Lesertest zu bewerben. Gesucht wurden drei Tester, die einen brandaktuellen Monitor des Herstellers ausführlich auf den Prüfstand stellen und einen umfangreichen Testbericht darüber für unser Forum verfassen wollten. Wir haben die Ergebnisse aller Teilnehmer nun zusammengetragen.

Zur Verfügung gestellt wurden hierfür drei Exemplare des MSI MPG 271QRDE QD-OLED X50, welcher erstmals auf der Computex, dann auf der Gamescom gezeigt wurde und sich so langsam im deutschen Markt einfindet. Es ist ein 26,5-Zoll-Gaming-Monitor mit QD-OLED-Panel und einer nativen Auflösung von 2.560 x 1.440 Bildpunkten. Das Display nutzt die Quantum-Dot-OLED-Technologie und soll eine Bildwiederholrate von bis zu 500 Hz mit einer 0,03 ms Reaktionszeit (GtG) erreichen.

Das Fazit aller drei Tester fällt differenziert aus: Der MSI MPG 271QRDE QD-OLED X50 begeistert in seinem Kernbereich Gaming, offenbart aber auch Schwachstellen bei der Sensorik und der Softwareimplementierung. In puncto Bildqualität und Gaming-Performance sind sich alle drei Tester einig: Das QD-OLED-Panel liefert beeindruckende Schwarzwerte, hohe Kontraste und einen Dynamikumfang, den klassische IPS-Monitore nicht erreichen. "Das Schwarz, der Kontrast, einfach ganz anderes Level als meine bisherigen zwei IPS- und TN-Monitore”, fasst "Das_B" zusammen.

"SynergyCore" beobachtet in seinem Test: "Egal ob im Testufo oder bei Spielen mit über 300FPS, immer bleibt alles glasklar und die Kanten extrem scharf." In der Praxis funktionieren die Gaming-Features, wie das KI-Fadenkreuz oder die automatischen Spielprofile, intuitiv. Auch HDR-Content profitiert merklich vom neuen EOTF-Boost-Modus, der "in jedem Fall mindestens so hell wie der TB500-Modus und immer deutlich heller als der Peak-1000-Nits-Modus” ausfällt.

Der Presence-Sensor, welcher erkennen soll, ob der Nutzer tatsächlich vor dem Gerät sitzt, wird von zwei der drei Tester als „nicht zuverlässig“ eingestuft. Ein Tester berichtet von Ausfällen während des Spielens, ein anderer von einer viel zu kurzen Reichweite (etwa 80 cm) und Problemen bei niedriger Umgebungshelligkeit – in dunklen Räumen sei die Funktion praktisch unbrauchbar.

Ein weiterer Kritikpunkt betrifft das QD-OLED-Panel selbst: Trotz der hohen Qualität zeigen sich Subpixel-Farbsäume an Kontrastkanten und ein insgesamt körnigeres Schärfebild als bei klassischen IPS-Panels, was bei empfindlichen Augen zu Augenermüdung führen kann. Hinzu kommt eine künstliche Helligkeitsbegrenzung im SDR-Betrieb auf etwa 310 Nits – die volle Panel-Leistung wird nicht genutzt. "Einfach nur unnötig und nervig", urteilt SynergyCore. Auch die MSI-Software und insbesondere die Android-App "MSI Remote Display" werden als noch nicht ausgereift beschrieben, mit Bugs und zu umständlicher Bedienung. Der Preis von rund 1.000 Euro wird für die QD-OLED-500-Hz-Klasse zwar als Markteinstieg wahrgenommen, das Preis-Leistungs-Verhältnis könnte laut der Lesertest-Teilnehmer jedoch besser sein.

Abschließend bleibt zu sagen, dass der MSI MPG 271QRDE QD-OLED X50 bei den Testern als leistungsstarker Gaming-Monitor angesehen wird, der bei kompetitiven Spielen und HDR-Inhalten eine starke Performance abliefert. Die Kombination aus 500 Hz, schnellen Reaktionszeiten und OLED-Bildqualität ist attraktiv, allerdings sollten Käufer wissen, dass sie damit auch QD-OLED-typische Eigenheiten (Subpixel-Struktur, Helligkeit, Panelempfindlichkeit) in Kauf nehmen müssen und die Sensorik sowie Software teilweise eher enttäuschend funktionieren.

