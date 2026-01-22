Werbung

Mit dem FlexScan EV2400R stellt EIZO einen neuen Business-Monitor vor, der als Nachfolger des EV2460 konzipiert ist und gezielt auf den Einsatz in modernen Büroumgebungen abzielt. Der EV2400R kombiniert das verbreitete 23,8-Zoll-Panel mit einem besonders niedrigen typischen Stromverbrauch von 8 Watt und zählt damit zu den effizientesten Monitoren innerhalb der FlexScan-Serie. Das Format zählt weltweit zu den am häufigsten genutzten Bildschirmgrößen im Arbeitsalltag und erfüllt die grundlegenden Anforderungen an Übersichtlichkeit und Ergonomie. Gleichzeitig reagiert das Modell auf den steigenden Bedarf an energieeffizienter und nachhaltiger IT-Ausstattung.

Als eines der wenigen Modelle im Portfolio verfügt der Monitor über einen speziellen Eco-Modus, der Auto EcoView und EcoView Optimizer bündelt. Die Bildschirmhelligkeit wird dabei automatisch an das Umgebungslicht sowie an die dargestellten Inhalte angepasst. Laut Hersteller kann der Stromverbrauch in diesem Modus um bis zu 60 % gegenüber dem Betrieb mit maximaler Helligkeit gesenkt werden. Zusätzlich zeigt das On-Screen-Menü nicht nur den aktuellen Energiebedarf des Monitors an, sondern auch den Verbrauch angeschlossener USB-Geräte, was das Bewusstsein für den Energieeinsatz im Arbeitsalltag erhöhen soll.

Auch die Bildqualität wurde gegenüber dem Vorgängermodell weiterentwickelt. Mit einer maximalen Helligkeit von 350 cd/m² und einem Kontrastverhältnis von 1.500:1 will der EV2400R eine klare Darstellung bei gleichzeitig hoher Energieeffizienz bieten. Die Bildwiederholfrequenz von 100 Hz sorgt zudem für flüssigeres Scrollen und gleichmäßigere Bewegungsdarstellung, was vor allem bei längerer Bildschirmarbeit spürbar sein kann.

Der Monitor ist nach mehreren internationalen Nachhaltigkeitsstandards zertifiziert, darunter TCO Certified in der zehnten Generation, ENERGY STAR sowie EPEAT in der Stufe Gold inklusive der Zusatzbewertung Climate+. Auch das Produktdesign folgt diesem Ansatz, da das Gehäuse zu mehr als 50 % aus recyceltem Kunststoff besteht. Verpackungsmaterialien aus recycelten Rohstoffen sollen zusätzlich das Abfallaufkommen reduzieren.

Zur Ausstattung zählen entspiegelte und flimmerfreie Displayeigenschaften sowie ein Papiermodus zur Reduzierung der Augenbelastung. Anschlussseitig stehen DisplayPort und HDMI zur Verfügung, ergänzt durch vier USB-Typ-A-Ports für Peripheriegeräte. Der Standfuß erlaubt Höhenverstellung, Neigung, Schwenken und Drehen.

Der FlexScan EV2400R soll in Europa ab Februar 2026 erhältlich sein. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 319 Euro inklusive Mehrwertsteuer.