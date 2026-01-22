Werbung

Von ASUS kennt man seit einiger Zeit OLED-Gaming-Displays mit TrueBlack-Glossy-Beschichtung, die die Stärken von matten und glänzenden Panels miteinander verweben soll. Mitbewerber Gigabyte hat mittlerweile eigene Modelle mit diesem Merkmal auf der Agenda stehen und nennt es RealBlack Glossy. Einer dieser Monitore ist der neue GO27Q24G, der in die 27-Zoll-Klasse eingeordnet wird und wahrscheinlich effektiv 26,5 Zoll in der Diagonalen misst. Zum Einsatz kommt WOLED-MLA+ aus dem Hause LG.

Der GO27Q24G löst mit 2.560 x 1.440 Bildpunkten (WQHD, 16:9) auf, erreicht eine maximale Bildwiederholrate von 240 Hz und ist sowohl nach DisplayHDR True Black 400 als auch nach ClearMR 13000 zertifiziert. HDR-Performance und Bewegtbildschärfe dürften folglich auf einem ordentlichen Niveau sein. Laut Datenblatt kann man außerdem mit 99 % DCI-P3, 10 Bit Farbtiefe, 0,03 ms Reaktionszeit (Grau zu Grau), einem Kontrastwert von 1.500.000:1 und einer Helligkeit von 275 cd/m² (100 % APL in SDR) bzw. 1.300 cd/m² (1,5 % APL in HDR) rechnen. Die Punktdichte würde bei 26,5 Zoll rund 111 ppi betragen.

Um unschöne Bildrisse (Tearing) in Spielen zu eliminieren, verrichtet G-Sync-kompatibles Adaptive Sync seinen Dienst. Mit der sogenannten Ultra-Clear-Technologie kann alternativ auf einen Modus gegen Bewegtbildunschärfe zurückgegriffen werden. Über den Tactical Switch 2.0 ist es derweil möglich, zwecks höherer Framerate oder eines geringeren Input-Lags auf niedrigere Auflösungen bzw. kleinere Bildformate umzuschalten. Auch an Zusatzfunktionen wie VRR-Antiflicker, PiP/PbP-Modi (Bild in Bild, Bild neben Bild) und ein einblendbares Fadenkreuz-Overlay hat der Hersteller gedacht.

Das Schnittstellenangebot besteht aus zwei HDMI-2.1-Eingängen, einem DisplayPort 1.4, einem USB-C-Anschluss (DP-Alt-Modus, 15 W PD) und einem Kopfhörerausgang. Die Ergonomie-Eigenschaften umfassen eine Neigungsverstellung, eine seitliche Drehfunktion, einen Pivot-Modus, eine Höhenanpassung um 130 mm und eine VESA-Aufnahme (100 x 100 mm). Die Leistungsaufnahme wird auf 32 W beziffert, das Gewicht ohne Standfuß auf 4,5 kg und die Abmessungen auf 604,4 x 350,2 x 54,4 mm (B x H x T). Die Produktgarantie beträgt drei Jahre, wobei auch etwaige OLED-Einbrenneffekte abgedeckt wären.

Wann und zu welchem Preis die deutsche Marktfreigabe des Gigabyte GO27Q24G erfolgen soll, wurde noch nicht kommuniziert. Der Ausstattung nach würden wir von einem Preisbereich um 500 Euro herum ausgehen.