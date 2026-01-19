Werbung

Zur Computex 2025 enthüllte der taiwanische Hersteller ASUS einen neuen Gaming-Bildschirm mit smarter Funktionalität. Der ROG Strix OLED XG34WCDMTG ist ab sofort bei ersten deutschen Onlineshops lagernd oder zeitnah lieferbar, wobei die Straßenpreise bei ca. 1.100 Euro starten und sich großteils um 1.200 Euro herum bewegen. Betrachtet man rein die spielerelevanten Kern-Features, darf man die Anschaffungskosten schon als saftig bezeichnen, denn vergleichbare Geräte sind teils schon für knapp die Hälfte verfügbar – lassen dann aber eben einige interessante Zusatzfunktionen vermissen.

Der nach DisplayHDR True Black 400 zertifizierte XG34WCDMTG setzt auf QD-OLED-Technologie, stemmt die UWQHD-Auflösung (3.440 x 1.440 Pixel, 21:9) bei maximal 240 Hz und unterstützt das dynamische HDR-Format Dolby Vision. Neben einem 0,03 ms schnellen Grauwechsel und 99 % DCI-P3-Abdeckung werden 10 Bit Farbtiefe, eine Punktdichte von rund 109 ppi, ein Kontrastwert von 1.500.000:1, ein Delta-E-Wert von unter 2 und eine Helligkeit von 250 cd/m² (wahrscheinlich 100 % APL in SDR) bzw. 1.000 cd/m² (wahrscheinlich 3 % APL in HDR) geboten. Eine Uniform-Brightness-Funktion sorgt auf Wunsch für eine gleichmäßige Helligkeitsverteilung auf Kosten der maximalen Leuchtdichte.

Was den 34-Zöller von den meisten Mitbewerbern abhebt, ist das implementierte Google TV, das noch auf Android 14 basiert und Zugriff auf tausende Apps oder Dienste gewährt. Die Nutzung des Monitors ist folglich ohne ein externes Endgerät möglich – sogar zum Zocken, denn der Spiele-Streamingdienst GeForce Now gehört zum App-Angebot. Über die mitgelieferte Fernbedienung ist zudem eine Sprachsteuerung via Google Assistant möglich. Auch die zentrale Verwaltung von Smart-Home-Produkten kann über das Betriebssystem erfolgen. Die Übertragung von Inhalten geschieht über Wi-Fi 6, während man auf Ethernet (RJ45) und Bluetooth anscheinend verzichten muss. Die beiden integrierten 5-W-Lautsprecher beherrschen Dolby Atmos, wobei Tests zeigen müssen, ob das in der Praxis ordentlich performen kann.

Zu den weiteren Schnittstellen des ROG Strix OLED XG34WCDMTG gehören zwei HDMI-2.1-Eingänge, ein DisplayPort (1.4 statt 2.1, also mit DSC), zwei USB-A-2.0-Buchsen, ein Kopfhörerausgang sowie USB-C mit DP-Alt-Modus und 90 W PD. Für ein Tearing-freies Spielvergnügen zeichnen FreeSync Premium Pro und G-Sync-kompatibles Adaptive Sync verantwortlich. Außerdem sind Features wie ein Anti-Blur-Tool (ELMB), eine fps-Anzeige, ein dynamisches Fadenkreuz-Overlay und ein PbP-Modus (Bild neben Bild) vertreten. Die Ergonomie-Eigenschaften umfassen eine Neigungsverstellung, eine Höhenanpassung um 110 mm, eine seitliche Drehfunktion und eine VESA-Aufnahme (100 x 100 mm).

Mit dem sogenannten "Neo Proxitimity Sensor" am unteren Display-Rand wird erkannt, ob sich der Nutzer gerade vor dem Bildschirm befindet, und im Fall einer Abwesenheit automatisch auf ein Schwarzbild geschaltet. Auf diese Weise sollen primär OLED-Einbrenneffekte verhindert werden, doch gibt es als Nebeneffekt natürlich auch Einsparungen beim Energieverbrauch. Der ASUS ROG Strix OLED XG34WCDMTG wiegt ohne Standfuß 6,2 kg, misst 811,7 x 357,6 x 108,4 mm (B x H x T) und genehmigt sich in Betrieb 33 W (SDR) bzw. 50 W (HDR). Der Hersteller gewährt drei Jahre Garantie samt Burn-in-Abdeckung. Mit steigender Verfügbarkeit im Handel dürften die Verkaufspreise mutmaßlich relativ schnell unter die 1.000-Euro-Marke fallen.