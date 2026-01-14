Werbung

Der 2024 veröffentlichte 4K-Gaming-Monitor ASUS ROG Strix XG27UCS erhält noch in diesem Jahr eine erweiterte Neuauflage bzw. zweite Generation. Der Hersteller bezeichnet die 27 Zoll große Neuheit als XG27UCSR und stattet sie mit der Fast-IPS-Technologie sowie einer Dual-Hz-Funktion aus. Nativ beträgt die Auflösung 3.840 x 2.160 Pixel (4K, 16:9) bei maximal 160 Hz, doch kann zwecks einer höheren Framerate oder eines geringeren Input-Lags jederzeit auf Full HD (1.920 x 1.080 Pixel, 16:9) bei bis zu 324 Hz umgeschaltet werden. Laut Datenblatt ist darüber hinaus mit 130 % sRGB, 95 % DCI-P3, 10 Bit Farbtiefe, einem 0,3 bis 1 ms schnellen Grauwechsel, einer Spitzenhelligkeit von 500 cd/m² und einem Kontrastverhältnis von 1.000:1 zu rechnen.

Variable Overdrive 2.0 passt den Overdrive des Geräts dynamisch an die Framerate an, um Nebeneffekte wie Ghosting zu reduzieren. GamePlus-Features wie ein KI-gestützter Schwarzstabilisator und ein dynamisches Fadenkreuz-Overlay fehlen ebenso wenig. Dank ELMB-Sync können die Anti-Tearing-Maßnahmen FreeSync Premium und G-Sync-kompatibles Adaptive Sync zeitgleich mit einem Modus gegen Bewegtbildunschärfe verwendet werden. Da der XG27UCSR lediglich nach DisplayHDR 400 zertifiziert wurde und weder lokales Dimming noch Mini-LEDs oder einen ausreichenden Kontrastwert bietet, sollte man sich entsprechend von der HDR10-Unterstützung nicht allzu viel erhoffen.

Was Schnittstellen betrifft, werden zwei HDMI-2.1-Eingänge, ein DisplayPort 1.4, ein USB-C-Anschluss (DP-Alt-Modus, 15 W PD) und ein Kopfhörerausgang beworben. An sämtlichen Signaleingängen soll volles 4K160 bzw. FHD324 möglich sein, teils dann aber eben mit Kompression (DSC). Die Ergonomie-Eigenschaften umfassen eine Neigungsverstellung, einen Pivot-Modus, eine seitliche Drehfunktion, eine Höhenverstellbarkeit (110 mm), eine VESA-Aufnahme (100 x 100 mm) und eine flimmerfreie Hintergrundbeleuchtung (bei inaktivem ELMB). Der Strombedarf des Monitors beläuft sich auf 25 W, das Gewicht ohne Standfuß auf 3,85 kg und die Abmessungen auf 614,8 x 367,1 x 63,0 mm (B x H x T).

Der mit einer Punktdichte von rund 163 ppi (in 4K) antretende ASUS ROG Strix XG27UCSR soll im 1. Halbjahr 2026 in der DACH-Region erscheinen. Dies teilte uns der Hersteller auf Nachfrage mit, konnte jedoch noch keinen unverbindlichen Verkaufspreis nennen.