Werbung

HP bringt unter seiner HyperX-Marke (ehemals ein Teil von Kingston) einen dritten neuen OLED-Gaming-Monitor: den Omen OLED 27q. Der 27-Zöller setzt auf QD-OLED-Technologie, stellt WQHD-Auflösung (2.560 x 1.440 Pixel, 16:9) bei maximal 240 Hz Bildwiederholrate dar und deckt sowohl DCI-P3 als auch sRGB zu jeweils 99 % ab. Die Punktdichte dürfte rund 111 ppi betragen, wenn man von 26,5 Zoll ausgeht. Weitere Merkmale der Neuheit sind ein Kontrastverhältnis von 1.500.000:1, ein 0,03 ms schneller Grauwechsel, ein Delta-E-Wert von unter 2, eine Leuchtdichte von 200 cd/m² (wahrscheinlich 100 % APL in SDR) und eine Zertifizierung nach ClearMR 13000. Letztere ordnet die Bewegtbildschärfe ein, wobei die höchste Einstufung aktuell ClearMR 21000 wäre.

HP wirbt auch mit HDR-Unterstützung. Für eine DisplayHDR-Zertifizierung erzielt der Monitor wahrscheinlich keine ausreichenden Helligkeitswerte. Oder es wird aus Kostengründen darauf verzichtet. Um Spiele ohne unschöne Bildrisse (Tearing) genießen zu können, setzt der neue HyperX Omen OLED 27q auf FreeSync Premium und G-Sync-kompatibles Adaptive Sync. Die Ergonomie-Eigenschaften umfassen eine Neigungsverstellung, eine seitliche Drehfunktion, einen Pivot-Modus und eine Höhenverstellbarkeit. Ebenso wenig fehlt eine VESA-Aufnahme (100 x 100 mm). Das Schnittstellenangebot wartet mit zwei HDMI-2.1-Eingängen, einem DisplayPort 1.4 und einem Kopfhörerausgang auf. Ob es sich um echtes HDMI 2.1 handelt oder um eine TMDS-Variante, die WQHD bei lediglich bis zu 144 statt 240 Hz stemmen kann, bleibt abzuwarten.

Die Produktgarantie soll sich übrigens auf nur ein oder zwei Jahre belaufen – die offizielle HyperX-Website macht diesbezüglich widersprüchliche Angaben. Jedenfalls gibt es ziemlich sicher keine drei Jahre, was auch mit Blick auf mögliche OLED-Einbrenneffekte bedacht werden sollte. HP nennt für den HyperX Omen OLED 27q einen UVP von 499,99 US-Dollar (umgerechnet rund 428 Euro) und hat noch keinen Erscheinungstermin oder deutsche Release-Details verkündet.