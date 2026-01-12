News
Neben dem Omen OLED 34 hat der US-Konzern HP ein weiteres Gaming-Display unter dem Dach seiner HyperX-Marke (ehemals ein Teil von Kingston) angekündigt. Der neue HyperX Omen OLED 27qs wird in die 27-Zoll-Klasse eingeordnet und verfügt über ein wahrscheinlich 26,5 Zoll großes QD-OLED-Panel, das mit 2.560 x 1.440 Bildpunkten (WQHD, 16:9) auflöst. Die maximale Bildwiederholfrequenz beläuft sich auf satte 500 Hz, die Reaktionszeit auf 0,03 ms ( Grau zu Grau). Beides zusammen bringt dem Gerät die aktuell höchste VESA-Einstufung für Bewegtbildschärfe ein: ClearMR 21000.

Das offizielle CES-Datenblatt des HyperX Omen OLED 27qs nennt darüber hinaus 99 % sRGB, 98 % Display P3, 96 % Adobe RGB, ein Kontrastverhältnis von 1.500.000:1 und einen Delta-E-Wert von unter 1. Die Farbtiefe beträgt sicherlich 10 Bit, die Punktdichte ungefähr 111 ppi und die Spitzenhelligkeit vermutlich 1.000 cd/m² (3 % APL in HDR). Gegen Tearing sind FreeSync Premium Pro und G-Sync-kompatibles Adaptive Sync im Einsatz. Wie beim oben verlinkten HyperX Omen OLED 34 soll sich auch beim 27-Zöller ein per 3D-Druck individualisierbarer Kopfhörerhaken im Lieferumfang befinden.

Rückseitige Beleuchtungselemente sind ebenso mit von der Partie wie ein KVM-Switch, eine Zertifizierung nach DisplayHDR True Black 500 und drei Jahre Produktgarantie samt Burn-in-Abdeckung. Auf Anschlussseite werden zwei HDMI-2.1-Eingänge, ein DisplayPort (leider 1.4 statt 2.1), ein USB-Hub (3.2 Gen 1, 2 x Typ A, 1 x Typ B), ein Kopfhörerausgang und eine USB-C-Schnittstelle (DP-Alt-Modus, 100 W PD) geboten. Die Ergonomie lässt dank einer Neigungsverstellung, einer seitlichen Drehfunktion, eines Pivot-Modus, einer Höhenverstellbarkeit und einer VESA-Aufnahme (100 x 100 mm) kaum Wünsche offen.

Wann und zu welchem Preis mit der deutschen Markteinführung des HP HyperX Omen OLED 27qs gerechnet werden darf, hat der Hersteller noch nicht durchblicken lassen.

