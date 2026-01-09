Werbung

Der 1989 in Taiwan gegründete Elektronikhersteller ASUS präsentiert auf der CES 2026 in Las Vegas, die heute ihre Pforten schließen wird, einen neuen Kreativmonitor namens PA279CDV. Der 26,5-Zöller wird in die ProArt-Serie eingeordnet, verfügt über QD-OLED-Technologie mit LuxPixel (AGLR, also Antireflexionseigenschaften) und löst mit 3.840 x 2.160 Bildpunkten (4K, 16:9) bei bis zu 120 Hz auf. Eine DisplayHDR-Zertifizierung geht aus dem Infomaterial zwar nicht hervor, doch wird mit HDR10-Unterstützung geworben.

Zu den weiteren Merkmalen der Neuheit gehören 99 % DCI-P3-Abdeckung, eine Farbtiefe von 10 Bit, eine Spitzenhelligkeit von 1.000 cd/m² (3 % APL in HDR) und sehr wahrscheinlich auch ein Kontrastwert von 1.500.000:1. Die Farbpräzision beläuft sich auf einen Delta-E-Wert von unter 2, was für professionelle kreative Zwecke womöglich zu wenig ist. Und es gibt schließlich sogar OLED-Gaming-Displays mit (auf dem Papier) höherer Farbgenauigkeit (Delta-E-Wert von unter 1). Von einer Möglichkeit zur Hardware-Kalibrierung ist beim PA279CDV übrigens bislang keine Rede.

Auf Schnittstellenseite sind unter anderem HDMI 2.1, DisplayPort (Ein- und Ausgang), USB-C (DP-Alt-Modus, 96 W PD) und ein klassischer USB-Hub vertreten. Durch den DisplayPort-Ausgang ist Daisy-Chaining- bzw. MST-Funktionalität gegeben, mit der Multi-Monitor-Setups komfortabel und unter Einsatz weniger Kabel umgesetzt werden können. Wer mehrere Endgeräte an dem Bildschirm betreiben möchte, wird sich derweil über den integrierten KVM-Switch freuen, da dieselbe Maus und Tastatur ohne lästiges Kabelumstecken verwendet werden können.

Apple-Nutzer regeln auf Wunsch die Bildhelligkeit des PA279CDV über die Helligkeitstasten ihres MacBooks – allerdings muss dafür die Software DisplayWidget Center installiert werden. Im Bildmodus "M Model P3" sollen im Übrigen die Farbeinstellungen des ProArt-Displays denen des MacBook-Bildschirms angeglichen werden. Von ASUS erfuhren wir, dass der neue 26,5-Zöller voraussichtlich ab Anfang des 2. Quartals 2026 in Deutschland verfügbar sein soll. Einen unverbindlichen Verkaufspreis konnte uns das Unternehmen jedoch noch nicht nennen.