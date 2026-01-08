Werbung

Acer hat eine Reihe neuer Monitore mit zur CES gebracht. Die Palette ist breit gefächert, denn es gibt ein neues Gerät mit der fünften QD-OLED-Generation, ein 1.000-Hz-Gerät oder auch ein neues Creator-Gerät, das mit der 6K-Auflösung kommt.

Der Predator XB273U F6 ist klar für eSport-Profis gedacht. Im nativen Betrieb besitzt das eingesetzte, 27 Zoll große IPS-Panel die QHD-Auflösung, also 2.560 x 1.440 Pixel, und eine Bildwiederholrate von 500 Hz. Allein das wäre bereits eine exzellente Voraussetzung für kompetitives Gaming. Das Display besitzt aber einen zweiten Modus, die Kombination aus HD-Auflösung mit 1.280 x 720 Bildpunkten und extrem schnellen 1.000 Hz. Damit wird der vor Kurzem von uns getestete, 720 Hz schnelle ASUS ROG Swift OLED PG27AQWP-W noch einmal übertroffen. Auch hier gilt aber: Einerseits ist die Auflösung extrem grob, andererseits braucht es erst einmal ein Setup, das entsprechende Frameraten liefern kann.

Acer gibt an, dass das Panel 99 % des sRGB- und 95 % des DCI-P3-Farbraums abdecken soll. Der Kontrast wird mit 2.000:1 spezifiziert, was den Verdacht nahelegt, dass ein IPS-Black-Panel genutzt wird. Die maximale Helligkeit soll bei 350 cd/m² liegen.

Anschlusstechnisch gibt es zwei HDMI 2.1-Ports, einen DisplayPort 1.4. Das Gerät soll zudem in der Höhe verstellbar, neig- und kippbar sein.

Der Predator XB273U F6 soll im zweiten Quartal 2026 auf den Markt kommen und wird dann 899 Euro kosten.

Predator X34 F3: 360 Hz und QD-OLED der fünften Generation

Im Rahmen der CES haben wir schon mehrere 34-Zöller mit einem QD-OLED-Panel der neuesten Generation gesehen, wie den MSI MEG X, den MSI MPG 341CQR QD-OLED X36 oder den ASUS ROG Swift OLED PG34WCDN. Ein weiteres Modell, das auf Samsungs neues, 360 Hz schnelles WQHD-Panel mit RGB-Stripe-Subpixel-Layout setzt, ist der Predator X34 F. Natürlich ist auch hier durch die hohe Wiederholfrequenz, in Kombination mit der kurzen Reaktionszeit von nur 0,03 ms eine exzellente Gaming-Darstellung zu erwarten.

Die typische SDR-Helligkeit wird von Acer mit 500 cd/m² angegeben, während der Kontrast OLED-typisch im Unendlichen liegt. Anschlusstechnisch gibt es DisplayPort 1.4 und zwei HMDI 2.1-Schnittstellen. Über die Anzahl der USB-Schnittstellen machte Acer noch keine Angaben.

Allerdings soll es noch bis zum dritten Quartal dauern, bis der Predator X34 F3 in den Handel kommen wird. Dann ist ein Preis von 1.199 Euro angedacht.

Acer Nitro XV270X P: 5K kommt im Gaming-Segment an

Der Acer Nitro XV270X P bietet nativ die 5K-Auflösung, was in Kombination mit einer Diagonalen von 27 Zoll eine gestochen scharfe Darstellung garantiert. Nativ arbeitet in diesem Modus mit 165 Hz, was für viele Gamer ausreichend sein dürfte, aber natürlich sehr fordernd für die Hardware ist.

Soll es etwas schneller sein, kann auf einen 330-Hz-Modus umgeschaltet werden, dann wird die Auflösung aber auf QHD, also 2.560 x 1.440 Bildpunkte, reduziert. Im Vergleich mit der HD-Auflösung des Predator XB273U F6 ist dies aber deutlich praxistauglicher. Unabhängig von der Auflösung wird die Reaktionszeit mit 0,5 ms (GtG) angegeben. FreeSync-Premium sorgt dafür, dass Tearing-Effekte nicht auftreten. Acer spezifiziert dieses Modell mit einer maximalen Leuchtdichte von bis zu 400 cd/m² im SDR-Betrieb.

Der Standfuß erlaubt die Höhenverstellung im Bereich von 150 mm, die Anpassung der Neigung zwischen -5 °und 25 ° und eine Drehung nach links und rechts um je 20 °.

Der Acer Nitro XV270X P soll im dritten Quartal auf den Markt kommen und wird dann 899 Euro kosten.

Acer ProDesigner PE320QX: Hochauflösend für Creator

Aber nicht nur Gamer kommen bei den Acer-Neuvorstellungen auf ihre Kosten. Der Acer ProDesigner PE320QX richtet sich an die Kreativ-Branche und bietet die 6K-Auflösung im 32-Zoll-Format, was zu viel Platz auf dem Desktop und einer angenehm scharfen Darstellung führt.

Mit 99 % Adobe-RGB- und 98 % DCI-P3-Abdeckung soll das Display eine präzise Farbdarstellung ermöglichen. Das Panel arbeitet mit 10 Bit Dithering (8 bit + FRC) und kann so 1,07 Milliarden Farben darstellen. Im HDR-Betrieb bietet das Panel eine Peak-Helligkeit von 600 cd/m², im SDR-Betrieb werden maximal 400 cd/m² geliefert.

Anschlussseitig gibt es bei diesem Modell HDMI 2.1, DisplayPort 2.1 und USB Typ C mit 100 W PD. AI ProxiSense soll Anwesenheit erkennen und versetzt den Monitor automatisch in den Schlafmodus, wenn niemand vor dem System sitzt.

Der Acer ProDesigner PE320QX soll ebenfalls im dritten Quartal 2026 auf den Markt kommen und wird mit einem Preis von 1.499 Euro angegeben.