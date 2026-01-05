Werbung

Während ASUS, MSI und andere Hersteller bereits mit der nächsten OLED-Generation samt RGB-Subpixel-Layout, schärferer Schriftdarstellung und minimierten Farbstichen vor der Tür stehen, listet der chinesische Ableger von AOC auf seiner Website ein neues WOLED-Gaming-Modell mit RGWB-Layout. Der AGP277QKD misst 26,5 Zoll in der Diagonalen und löst nativ mit 2.560 x 1.440 Bildpunkten (WQHD, 16:9) bei bis zu satten 540 Hz auf. Wem das noch nicht reicht – oder wer für solch hohe Framerate-Regionen schlicht keine ausreichend leistungsstarke Hardware besitzt –, der kann bei Bedarf auf HD (1.280 x 720 Pixel, 16:9) und maximal 720 Hz umschalten. In 720p tritt die Bildqualität natürlich massiv in den Hintergrund, weshalb sich der Modus primär für kompetitive oder reaktionsschnelle Online-Shooter eignen dürfte. Alternativ sind übrigens auch 24,5-Zoll-Bildmodi mit anderen Formaten oder Auflösungen vertreten.

AOC wirbt auf der Produktseite des AGP277QKD außerdem mit 0,02 ms Reaktionszeit (Grau zu Grau), 10 Bit Farbtiefe, 100 % sRGB, 99,5 % DCI-P3 und einem Kontrastwert von 1.500.000:1. Die Helligkeit beläuft sich auf 335 cd/m² (100 % APL in SDR), 555 cd/m² (12,5 % APL in HDR), 600 cd/m² (10 % APL in HDR) bzw. 1.500 cd/m² (1,5 % APL in HDR), die Farbpräzision auf einen Delta-E-Wert von unter 1, die Punktdichte auf rund 111 ppi und der typische Strombedarf auf 49 W. Des Weiteren ist von AGLR, also einer Antireflexionsbeschichtung, die Rede. G-Sync-kompatibles Adaptive Sync verrichtet als Anti-Tearing-Maßnahme seinen Dienst. Im Übrigen stehen eine einblendbare fps-Anzeige, ein Fadenkreuz-Overlay, ein seitlicher Kopfhörerhaken und PiP/PbP-Modi (Bild in Bild, Bild neben Bild) zur Verfügung. Rückseitig wartet der Monitor mit Beleuchtungselementen (Light FX) auf. Als DisplayHDR-Zertifizierung ist die True-Black-500-Stufe vertreten.

Wer möchte, kann per Uniform-Brightness-Funktion eine gleichmäßige Ausleuchtung erreichen, die allerdings mindestens auf Kosten der Spitzenhelligkeit gehen dürfte. Schnittstellenseitig werden ein moderner DisplayPort 2.1 (UHBR20, 80 Gbit/s), zwei HDMI-2.1-Eingänge (48 Gbit/s), ein USB-Hub (3.2 Gen 1, 3 x Typ A, 1 x Typ B) und ein Kopfhörerausgang geboten. Für WQHD bei 540 Hz, 10 Bit und aktivem HDR wird selbst beim DisplayPort 2.1 auf Kompression (DSC) zurückgegriffen. AOC weist zudem auf mögliche Kompatibilitätsprobleme bei Nutzung von GeForce-Grafikkarten an HDMI 2.1 hin und empfiehlt für diese Fälle die Verwendung des DisplayPorts. Die Ergonomie-Funktionen des AGP277QKD fallen üppig aus: eine Neigungsverstellung, eine seitliche Drehfunktion, eine Höhenverstellbarkeit von 150 mm, ein Pivot-Modus und eine VESA-Aufnahme (100 x 100 mm) werden beworben.

Der AOC AGP277QKD verfügt über zwei interne 5-W-Lautsprecher, wiegt ohne Standfuß 4,7 kg, misst 605,2 x 351,0 x 62,8 mm (B x H x T) und dürfte mit drei Jahren Garantie samt Burn-in-Abdeckung ausgestattet sein. Westliche Release-Pläne hat der Hersteller allerdings noch nicht verkündet.