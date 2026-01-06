Werbung
Bereits auf der CES 2024 vor zwei Jahren stellte NVIDIA eine Erweiterung der G-Sync-Technik vor. G-Sync Pulsar richtet sich vor allem an kompetitive Spieler, die jeden Pixel so schnell wie möglich und so klar wie möglich erkennen wollen. Nun sollen die ersten Monitore mit G-Sync Pulsar final erscheinen.
Aber nicht nur für G-Sync Pulsar fällt heute der Startschuss, auch wird G-Sync um die Ambient Adaptive Technology erweitert. Es bleibt aber bei der grundsätzlichen Zielvorgabe, das ultimative Gaming-Display anbieten zu können. Dies beinhaltet eine Bildschirmdiagonale von 27 Zoll, eine Auflösung von 1440p sowie eine Bildwiederholungsrate von mindestens 360 Hz.
Etwas Vorgeschichte zu G-Sync Pulsar: NVIDIA präsentierte im Frühjahr 2023 zusammen mit verschiedenen Monitorherstellern die Technologie G-Sync Ultra Low Motion Blur 2. Das Prinzip von ULMB 2 funktioniert nach einem einfachen Konzept: Die Hintergrundbeleuchtung wird abgeschaltet, während die Pixel ihren Zustand wechseln, und erst wieder aktiviert, sobald der Übergang abgeschlossen ist. Dadurch leuchtet die Rücklicht-Einheit ausschließlich dann, wenn die Pixel in einem stabilen Zustand verharren und keine Veränderungen mehr stattfinden.
Ein wesentlicher Nachteil von ULMB 2 besteht darin, dass die Technologie ausschließlich mit starren Bildwiederholraten kompatibel ist. Die zentrale Stärke von G-Sync liegt jedoch darin, dass die Bildwiederholrate zwischen Monitor und Grafikkarte kontinuierlich synchronisiert wird und damit flexibel arbeitet. An dieser Stelle setzt G-Sync Pulsar an und adressiert genau diese Problematik. G-Sync Pulsar stellt eine Weiterentwicklung von ULMB 2 dar, die variable Bildwiederholraten unterstützt.
Monitore mit G-Sync sollen zukünftig um einen Umgebungslichtsensor ergänzt werden. Dieser erkennt die Helligkeit sowie Farbtemperatur und passt die Darstellung des Monitors darauf an.
Zur CES kündigen einige Hersteller neue Gaming-Displays an, welche G-Sync Pulsar unterstützen. Ob dies dann auch die G-Sync Ambient Adaptive Technology beinhaltet, ist nicht bekannt.
- Acer Predator XB273U F5
- AOC Agon Pro AG276QSG2
- ASUS ROG Strix Pulsar XG27AQNGV
- MSI MPG 272QRF X36
Diese Modelle sollen ab dem 7. Januar ab Preisen von 599 US-Dollar erhältlich sein.