Bereits auf der CES 2024 vor zwei Jahren stellte NVIDIA eine Erweiterung der G-Sync-Technik vor. G-Sync Pulsar richtet sich vor allem an kompetitive Spieler, die jeden Pixel so schnell wie möglich und so klar wie möglich erkennen wollen. Nun sollen die ersten Monitore mit G-Sync Pulsar final erscheinen.

Aber nicht nur für G-Sync Pulsar fällt heute der Startschuss, auch wird G-Sync um die Ambient Adaptive Technology erweitert. Es bleibt aber bei der grundsätzlichen Zielvorgabe, das ultimative Gaming-Display anbieten zu können. Dies beinhaltet eine Bildschirmdiagonale von 27 Zoll, eine Auflösung von 1440p sowie eine Bildwiederholungsrate von mindestens 360 Hz.

Etwas Vorgeschichte zu G-Sync Pulsar: NVIDIA präsentierte im Frühjahr 2023 zusammen mit verschiedenen Monitorherstellern die Technologie G-Sync Ultra Low Motion Blur 2. Das Prinzip von ULMB 2 funktioniert nach einem einfachen Konzept: Die Hintergrundbeleuchtung wird abgeschaltet, während die Pixel ihren Zustand wechseln, und erst wieder aktiviert, sobald der Übergang abgeschlossen ist. Dadurch leuchtet die Rücklicht-Einheit ausschließlich dann, wenn die Pixel in einem stabilen Zustand verharren und keine Veränderungen mehr stattfinden.

Ein wesentlicher Nachteil von ULMB 2 besteht darin, dass die Technologie ausschließlich mit starren Bildwiederholraten kompatibel ist. Die zentrale Stärke von G-Sync liegt jedoch darin, dass die Bildwiederholrate zwischen Monitor und Grafikkarte kontinuierlich synchronisiert wird und damit flexibel arbeitet. An dieser Stelle setzt G-Sync Pulsar an und adressiert genau diese Problematik. G-Sync Pulsar stellt eine Weiterentwicklung von ULMB 2 dar, die variable Bildwiederholraten unterstützt.

Monitore mit G-Sync sollen zukünftig um einen Umgebungslichtsensor ergänzt werden. Dieser erkennt die Helligkeit sowie Farbtemperatur und passt die Darstellung des Monitors darauf an.

Zur CES kündigen einige Hersteller neue Gaming-Displays an, welche G-Sync Pulsar unterstützen. Ob dies dann auch die G-Sync Ambient Adaptive Technology beinhaltet, ist nicht bekannt.

Acer Predator XB273U F5

AOC Agon Pro AG276QSG2

ASUS ROG Strix Pulsar XG27AQNGV

MSI MPG 272QRF X36

Diese Modelle sollen ab dem 7. Januar ab Preisen von 599 US-Dollar erhältlich sein.