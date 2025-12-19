Werbung

ASUS bringt mit dem ROG Strix XG248QSG Ace einen neuen Gaming-Monitor auf den Markt, der konsequent auf den Einsatz im kompetitiven eSports ausgelegt ist. Das Modell richtet sich an Spieler, die maximale Bildwiederholraten, minimale Latenzen und eine klare Darstellung schneller Bewegungen benötigen. Entsprechend steht weniger die Bildfläche als vielmehr die Reaktionsgeschwindigkeit im Fokus.

Der Monitor nutzt ein 24,1 Zoll großes Super-TN-Panel mit Full-HD-Auflösung von 1.920 × 1.080 Pixeln und einem Seitenverhältnis von 16:9. Die maximale Bildwiederholrate liegt bei bis zu 610 Hz im übertakteten Betrieb. In Kombination mit einer Grey-to-Grey-Reaktionszeit von 0,1 ms sollen Bewegungsunschärfe und Ghosting auch bei sehr schnellen Spielszenen deutlich reduziert werden können. Die Eingabeverzögerung gibt der Hersteller mit 0,8 ms an, was insbesondere für wettbewerbsorientierte Titel relevant ist.

Zur Verbesserung der Bewegungsschärfe setzt ASUS auf die zweite Generation der Extreme-Low-Motion-Blur-Technologie. ELMB 2 arbeitet mit einem dualen Hintergrundbeleuchtungssystem aus zwei LED-Streifen und zehn Zonen. Mehrere Intensitätsstufen erlauben eine Anpassung an unterschiedliche Spielszenarien. Im Vergleich zur Vorgängergeneration soll so die maximale Helligkeit deutlich gesteigert worden sein. Die typische Helligkeit des Panels beträgt 350 cd/m², in HDR-Spitzen werden hingegen bis zu 400 cd/m² erreicht. Unterstützt wird der HDR10-Standard.

Der Farbraum deckt laut ASUS 90 % von DCI-P3 ab, die Farbabweichung liegt dabei bei einem Delta E von unter 2. Der statische Kontrast beträgt 1.000:1, die Blickwinkel werden mit 170 ° horizontal und 160 ° vertikal angegeben. Eine entspiegelte Oberfläche soll zusätzlich Reflexionen reduzieren. Technologien wie Shadow Boost sowie GamePlus- und GameVisual-Funktionen ergänzen die Darstellung.

Bei der Synchronisation unterstützt der Monitor variable Bildwiederholraten und ist sowohl mit FreeSync Premium als auch mit G-SYNC kompatibel. Für den Anschluss stehen ein DisplayPort 1.4 mit DSC sowie zwei HDMI-2.1-Eingänge zur Verfügung. Der Monitor lässt sich über eine Aufnahme im 100 × 100 mm-Raster montieren und bietet umfangreiche Ergonomiefunktionen wie Höhenverstellung, Neigung und Drehung. Ein integriertes 1/4-Zoll-Stativgewinde erlaubt alternative Befestigungslösungen.

Der ROG Strix XG248QSG Ace wird als offizieller Monitor für die verbleibenden Turniere der BLAST Counter-Strike-2-Serie 2025 eingesetzt. Er ist ab sofort in Deutschland zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 969,90 Euro erhältlich. Im Preisvergleich ist er ab 880 Euro gelistet.