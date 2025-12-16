Werbung

Auf der chinesischen Website des taiwanesischen Herstellers AOC findet sich ein neuer E-Sport- und Gaming-Bildschirm namens AGP247FK, der in einem grau-schwarzen Design gehalten ist. Es handelt sich um einen 24,1-Zöller mit Fast-TN-Technologie, Full-HD-Auflösung (1.920 x 1.080 Pixel, 16:9), 400 Hz (nativ) bzw. 420 Hz (OC) Bildwiederholrate und HDR10-Unterstützung. Da die Neuheit ohne Dimming, Mini-LED oder ordentliche Helligkeitswerte kommt, dürfte die HDR-Performance kaum überzeugen können. Primär scheint AOC ohnehin eine hohe Bewegtbildklarheit und eine geringe Eingabeverzögerung zu bevorzugen. Die Punktdichte fällt mit rund 91 ppi übrigens dürftig aus.

Laut Datenblatt kann man darüber hinaus mit 0,5-ms-Reaktionszeit (Grau zu Grau), 8-Bit-Farbtiefe, 450 cd/m² typische Leuchtdichte, einem 1.000:1-Kontrast, einem Delta-E-Wert von unter 2 und einer typischen Leistungsaufnahme von 31 W rechnen. Der sRGB-Farbraum wird zu 98 % abgedeckt. MBR-Sync erlaubt die gleichzeitige Verwendung der Anti-Tearing-Maßnahme FreeSync und eines klassischen Modus gegen Bewegtbildunschärfe. Alternativ dazu – wohl eben ohne aktive Sync-Technologie gegen Tearing – kann mit MBR+ ein modernes Anti-Blur-Tool genutzt werden, das Gebrauch von einem Dual-Backlight macht und auch schon im AOC CS24A zum Einsatz kommt.

Ernüchterung macht sich beim Blick auf die Schnittstellenauswahl des AGP247FK breit: HDMI 2.1 ist lediglich als TMDS-Version verbaut, bietet also nicht das Feature-Set von 2.1. Dadurch muss man sich an den beiden vorhandenen Eingängen mit einer maximalen Bildwiederholfrequenz von 240 Hz zufriedengeben. Die vollen 420 Hz werden nur am DisplayPort 1.4 erzielt. Zusätzlich finden sich ein Kopfhörerausgang (3,5-mm-Klinke) und ein USB-Hub (3.2 Gen 1, 3 x Typ A, 1 x Typ B) am Monitor.

Neben PiP/PbP-Modi (Bild in Bild, Bild neben Bild) wird außerdem mit einem Kopfhörerhaken, einer einblendbaren fps-Anzeige und einer Fernbedienung geworben. Letztere kann anscheinend auf Knopfdruck den Bildmodus ändern. Hinsichtlich Ergonomie dürften dank einer Neigungsverstellung, einer seitlichen Drehfunktion, eines Pivot-Modus, einer Höhenanpassungsmöglichkeit (150 mm), einer VESA-Aufnahme (100 x 100 mm) und einer flimmerfreien Hintergrundbeleuchtung kaum Wünsche offenbleiben.

Der AOC AGP247FK weist ohne Standfuß ein Gewicht von 4,15 kg und Abmessungen von 580,4 x 350,2 x 65,1 mm (B x H x T) auf. Bezüglich Release-Informationen generell oder Plänen für westliche Marktfreigaben im Speziellen hält sich der Hersteller leider noch bedeckt.