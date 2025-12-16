Werbung

Die chinesische Niederlassung des US-Unternehmens ViewSonic führt auf ihrer Website einen neuen 27-Zoll-Monitor für E-Sportler und Gamer. Der VX27G26-2K-4 wird als Ultrafast-IPS-Modell beworben, löst mit 2.560 x 1.440 Bildpunkten (WQHD, 16:9) auf und erzielt eine maximale Bildwiederholrate von 400 Hz (nativ) bzw. 425 Hz (per Übertaktung). Neben einem 1 ms schnellen Grauwechsel werden 10 Bit Farbtiefe (8 Bit + FRC), 100 % sRGB, 97 % DCI-P3, ein 1.000:1-Kontrast und eine typische Leuchtdichte von 450 cd/m² in Aussicht gestellt.

Da auf lokales Dimming, Mini-LED-Technologie oder höhere Helligkeitswerte verzichtet wird, sollte man sich von der ebenfalls genannten HDR10-Unterstützung besser keine Wunder erhoffen. Unschöne Bildrisse (Tearing) in Spielen werden von FreeSync und G-Sync-kompatiblem Adaptive Sync eliminiert. Im Übrigen sind ein Schwarzstabilisator, ein Fadenkreuz-Overlay und rückseitige Beleuchtungselemente vorhanden. Anschlussseitig stehen zwei HDMI-2.1-Eingänge, zwei DisplayPorts 1.4, eine USB-A-Buchse und ein Kopfhörerausgang (3,5-mm-Klinke) bereit.

Die USB-Schnittstelle soll einzig für Upgrades da sein, woraus sich schließen lässt, dass der VX27G26-2K-4 über eine Firmware-Update-Funktion verfügt. Spartanisch zeigen sich derweil die Ergonomie-Eigenschaften des neuen 27-Zöllers: Lediglich eine Neigungsverstellung, eine VESA-Aufnahme (100 x 100 mm) und eine flimmerfreie Hintergrundbeleuchtung sind vertreten. Der typische Strombedarf des Monitors wird auf 36 W beziffert. Ohne Standfuß betragen die Abmessungen 615,1 x 364,1 x 47,2 mm (B x H x T) und das Gewicht 3,6 kg.

Ob absehbar mit einer deutschen Marktfreigabe des ViewSonic VX27G26-2K-4 gerechnet werden darf, ist zum aktuellen Zeitpunkt ungewiss. Ebenso wenig, wann und zu welchem Preis eine Veröffentlichung in China oder anderen asiatischen Ländern erfolgen soll.