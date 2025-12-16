News
Hardware Software Consumer Electronic Allgemein
Tests
Hardware Software Consumer Electronic Sonstige
Kaufberatung
Ram Rangliste CPU Rangliste SSD Rangliste Mainboard AMD Rangliste Mainboard Intel Rangliste Gehäuse Rangliste Kühler Rangliste Grafikkarten Rangliste
Community
Videos
Internes
Impressum Team Jobangebote Werbung
NEWS
#ViewSonic #VX27G26-2K-4 #Monitor #Gaming #425-Hz #Fast-IPS #WQHD

WQHD, 425 Hz, Fast IPS und HDMI 2.1

ViewSonic China listet neuen VX27G26-2K-4

Portrait des Authors


ViewSonic China listet neuen VX27G26-2K-4
0

Werbung

Die chinesische Niederlassung des US-Unternehmens ViewSonic führt auf ihrer Website einen neuen 27-Zoll-Monitor für E-Sportler und Gamer. Der VX27G26-2K-4 wird als Ultrafast-IPS-Modell beworben, löst mit 2.560 x 1.440 Bildpunkten (WQHD, 16:9) auf und erzielt eine maximale Bildwiederholrate von 400 Hz (nativ) bzw. 425 Hz (per Übertaktung). Neben einem 1 ms schnellen Grauwechsel werden 10 Bit Farbtiefe (8 Bit + FRC), 100 % sRGB, 97 % DCI-P3, ein 1.000:1-Kontrast und eine typische Leuchtdichte von 450 cd/m² in Aussicht gestellt.

Da auf lokales Dimming, Mini-LED-Technologie oder höhere Helligkeitswerte verzichtet wird, sollte man sich von der ebenfalls genannten HDR10-Unterstützung besser keine Wunder erhoffen. Unschöne Bildrisse (Tearing) in Spielen werden von FreeSync und G-Sync-kompatiblem Adaptive Sync eliminiert. Im Übrigen sind ein Schwarzstabilisator, ein Fadenkreuz-Overlay und rückseitige Beleuchtungselemente vorhanden. Anschlussseitig stehen zwei HDMI-2.1-Eingänge, zwei DisplayPorts 1.4, eine USB-A-Buchse und ein Kopfhörerausgang (3,5-mm-Klinke) bereit.

ViewSonic VX27G26-2K-4 mit 425 Hz
ViewSonic VX27G26-2K-4 mit 425 Hz
ViewSonic VX27G26-2K-4 mit 425 Hz
ViewSonic VX27G26-2K-4 mit 425 Hz

Die USB-Schnittstelle soll einzig für Upgrades da sein, woraus sich schließen lässt, dass der VX27G26-2K-4 über eine Firmware-Update-Funktion verfügt. Spartanisch zeigen sich derweil die Ergonomie-Eigenschaften des neuen 27-Zöllers: Lediglich eine Neigungsverstellung, eine VESA-Aufnahme (100 x 100 mm) und eine flimmerfreie Hintergrundbeleuchtung sind vertreten. Der typische Strombedarf des Monitors wird auf 36 W beziffert. Ohne Standfuß betragen die Abmessungen 615,1 x 364,1 x 47,2 mm (B x H x T) und das Gewicht 3,6 kg.

Ob absehbar mit einer deutschen Marktfreigabe des ViewSonic VX27G26-2K-4 gerechnet werden darf, ist zum aktuellen Zeitpunkt ungewiss. Ebenso wenig, wann und zu welchem Preis eine Veröffentlichung in China oder anderen asiatischen Ländern erfolgen soll.

Quellen und weitere Links
#ViewSonic
#VX27G26-2K-4
#Monitor
#Gaming
#425-Hz
#Fast-IPS
#WQHD
KOMMENTARE (0) VGWort
Back to top