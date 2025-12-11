Werbung

Zur CES-Messe Anfang des Jahres gab es Ankündigungen erster Gaming-Monitore mit 5K-Auflösung (5.120 x 2.880 Pixel, 16:9), darunter der bis dato nicht erhältliche Acer Predator XB323QX. Mitbewerber ASUS könnte nun aber zu den ersten Herstellern gehören, die ein spieletaugliches 5K-Display auf den Markt bringen. Der frisch gelistete ROG Strix 5K XG27JCG soll nämlich, wie das Unternehmen uns auf Nachfrage verraten hat, zwischen Mitte Januar und Februar 2026 auf dem deutschen Markt veröffentlicht werden. Als UVP werden 799 Euro genannt.

Der neue ROG Strix 5K XG27JCG misst 27 Zoll in der Diagonalen, verfügt über Fast-IPS-Technologie mit Dual-Backlight und stemmt die 5K-Auflösung bei maximal 180 Hz. Die Punktdichte fällt mit rund 218 ppi noch mal ein ganzes Stück höher als bei 4K-UHD (3.840 x 2.160 Pixel, 16:9) mit 163 ppi aus, wird in Games aber natürlich entsprechend Tribut in Form von gestiegenen Performance-Ansprüchen verlangen. Dankenswerterweise implementiert ASUS einen Dual-Hz-Modus, der es erlaubt, jederzeit auf WQHD (2.560 x 1.440 Pixel, 16:9) und bis zu 330 Hz Bildwiederholrate umzuschalten.

Die immerhin nach DisplayHDR 600 zertifizierte Neuheit stellt außerdem 10 Bit Farbtiefe, 0,3 ms Reaktionszeit (Grau zu Grau), 97 % DCI-P3, 600 cd/m² Spitzenhelligkeit, einen 1.500:1-Kontrast und einen Delta-E-Wert von unter 2 in Aussicht. Die Leistungsaufnahme beläuft sich laut Datenblatt auf unter 40 W. Mit ELMB 2 ist ein moderner Modus gegen Bewegtbildunschärfe vertreten, der auch auf Basis des Dual-Backlights höhere Helligkeitswerte erzielen und Ghosting minimieren können soll. Ebenso wirbt der Hersteller mit ELMB-Sync, also der Möglichkeit, Anti-Tearing- mit Anti-Blur-Maßnahmen zu kombinieren. Dies funktioniert jedoch nicht mit ELMB 2, wie uns auf Nachfrage bestätigt wurde. Stattdessen kommt klassisches ELMB zum Zug.

Gegen Tearing sind FreeSync Premium (teils ist von Pro die Rede) und G-Sync-kompatibles Adaptive Sync vertreten. Auch an ein intelligentes Fadenkreuz-Overlay und einen dynamischen Schwarzstabilisator wurde gedacht. ASUS Power Sync kann derweil kompatible Endgeräte ein- oder ausschalten, sobald der Monitor an- bzw. abgeschaltet wird. Schnittstellenseitig stehen zwei HDMI-2.1-Eingänge, ein DisplayPort (leider 1.4 statt 2.1, also mit DSC), ein USB-Hub (3.2 Gen 1, 3 x Typ A, 1 x Typ B), ein Kopfhörerausgang und ein USB-C-Anschluss (DP-Alt-Modus, 15 W PD) zur Verfügung. Was die Ergonomie betrifft, werden eine Neigungsverstellung, eine seitliche Drehfunktion, eine Höhenverstellbarkeit (110 mm), ein Pivot-Modus, eine VESA-Aufnahme (100 x 100 mm) und eine flimmerfreie Hintergrundbeleuchtung geboten.

Der ohne Standfuß 4,8 kg schwere ASUS ROG Strix 5K XG27JCG misst 614 x 367 x 90 mm (B x H x T) und kann über die Software DisplayWidget Center eingestellt werden. Firmware-Updates scheinen ebenfalls möglich zu sein.