Mit dem Predator X27UZ1 aus dem Hause Acer ist vor Kurzem ein günstiger OLED-Gaming-Bildschirm in Deutschland veröffentlicht worden. Der 26,5-Zöller besitzt ein QD-OLED-Panel mit WQHD-Auflösung (2.560 x 1.440 Pixel, 16:9), 280 Hz Bildwiederholrate, DisplayHDR True Black 400 und sattem Schwarz (Kontrast von 1.500.000:1). Des Weiteren wirbt der Hersteller mit einem 0,03 ms schnellen Grauwechsel, einer Farbtiefe von 10 Bit, einer DCI-P3-Abdeckung von 99 %, einem Delta-E-Wert von unter 2 und einer Helligkeit von 250 cd/m² (100 % APL in SDR) bzw. 1.000 cd/m² (3 % APL in HDR).

Die Pixeldichte beträgt rund 111 ppi. Dem EU-Energielabel des X27UZ1 zufolge beläuft sich der Strombedarf auf 25 W in SDR und 57 W in HDR, woraus sich die EU-Energieeffizienzklasse F von G bzw. G von G ergibt. Als Klanggeber sind zwei integrierte 5-W-Lautsprecher vertreten, als Anti-Tearing-Technologie FreeSync Premium Pro. Schnittstellenseitig werden zwei HDMI-2.1-Eingänge, ein DisplayPort 1.4 und ein Kopfhörerausgang (3,5-mm-Klinke) geboten, wobei alle grafischen Anschlüsse die vollen 280 Hz erzielen können sollen. Im Lieferumfang befindet sich ein Kabel für HDMI, aber keines für DisplayPort.

Der neue 26,5-Zöller lässt sich neigen, seitlich drehen, um 120 mm in der Höhe verstellen, um 90° in Pivot versetzen oder per VESA-Aufnahme (75 x 75 mm) an eine Wand bzw. einen Schwenkarm montieren. Ohne Standfuß wiegt der Monitor 3,55 kg. Die Abmessungen werden auf 610,7 x 351,7 x 65 mm (B x H x T) beziffert. Der Acer Predator X27UZ1 ist bei zahlreichen deutschen Onlinehändlern sofort oder zeitnah lieferbar und startet bei Straßenpreisen von circa 468 Euro.

Obacht: Der Hersteller gewährt lediglich zwei Jahre Garantie, sodass man bei etwaigem OLED-Burn-in nach den 24 Monaten aufgeschmissen wäre. Die Konkurrenz ist teils weiter und trotzdem günstiger: So kommt der ab rund 428 Euro erhältliche und mit USB-C versehene Alienware AW2725D sogar mit drei Jahren Garantie samt Vor-Ort-Austausch-Service.