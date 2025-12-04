Werbung

Die deutsche Niederlassung des südkoreanischen Elektronikriesen LG hat einen neuen Gaming-Monitor veröffentlicht. Der zur UltraGear-Serie gehörende 27G610A trägt einen UVP von 199 Euro, wird vom Hersteller selbst und von diversen deutschen Onlinehändlern allerdings aktuell schon ab 169 Euro verkauft. Das verbaute IPS-Panel misst 27 Zoll in der Diagonalen, löst mit 2.560 x 1.440 Bildpunkten (WQHD, 16:9) auf und erzielt eine maximale Bildwiederholrate von 200 Hz. Die Pixeldichte beläuft sich auf rund 109 ppi.

Darüber hinaus kann man laut Datenblatt mit 99 % sRGB, 8 Bit Farbtiefe, einem 1 ms schnellen Grauwechsel, einer typischen Helligkeit von 400 cd/m² und einem 1.000:1-Kontrast rechnen. Das EU-Energielabel stuft den 27G610A in die Energieeffizienzklasse E von G ein und nennt eine Leistungsaufnahme von 20 W (SDR) bzw. 29 W (HDR). Die HDR-Unterstützung selbst dürfte mit ihrer DisplayHDR-400-Zertifizierung schwach ausfallen – weder Leuchtdichte noch Kontrast können (auf dem Papier jedenfalls) ein ordentliches HDR-Erlebnis liefern. Dimming-Zonen fehlen obendrein.

FreeSync Premium zeichnet für ein Tearing-freies Spielvergnügen verantwortlich. G-Sync-Kompatibilität fehlt dem Infomaterial zufolge, doch könnte es trotzdem problemlos funktionieren. In der Systemsteuerung des GeForce-Treibers muss hierzu in der Regel nur ein zusätzlicher Haken unter den G-Sync-Einstellungen gesetzt werden. Mit Zusatzfunktionen wie einem Fadenkreuz-Overlay, einer fps-Anzeige und Auto Input Switch ist der 27G610A übrigens ebenfalls ausgestattet. Die Schnittstellenauswahl umfasst zwei HDMI-2.0-Eingänge, einen DisplayPort 1.4 und einen Kopfhörerausgang.

Schade: Durch den Verzicht auf HDMI 2.1 wird man 200 Hz nur am DisplayPort verwenden können, während HDMI 2.0 auf maximal 144 Hz eingeschränkt ist. Wenig Kompromisse gibt es hingegen bei der Ergonomie zu vermelden, die mit einer Neigungsverstellung, einer seitlichen Drehfunktion, einer Höhenverstellbarkeit (110 mm), einem Pivot-Modus, einer VESA-Aufnahme (100 x 100 mm), einer flimmerreduzierten Hintergrundbeleuchtung und einem Modus für Menschen mit Farbsehschwäche aufwartet.

Der ohne Standfuß 3,5 kg schwere LG UltraGear 27G610A ist in Schwarz gehalten, weist Abmessungen von 613,2 x 364,5 x 49,2 mm (B x H x T) auf und wird unter anderem im LG-eigenen Onlineshop als sofort lieferbar gelistet. Die Produktgarantie beträgt zwei Jahre.