Werbung

Bei zahlreichen deutschen Onlineshops können Sie seit Kurzem den neuen Gaming-Monitor G-Master GB3261UHSCP-B1 aus dem Hause iiyama erwerben. Die Straßenpreise starteten für das 31,5 Zoll große VA-Modell zum Zeitpunkt dieser Meldung bei rund 330 Euro. Neben 4K-Auflösung (3.840 x 2.160 Pixel, 16:9), 144 Hz Bildwiederholrate und einem 3.000:1-Kontrast verspricht das Gerät 10 Bit Farbtiefe (8 Bit + FRC), 400 cd/m² Leuchtdichte sowie einen typischen Strombedarf von 48 W. Das EU-Energielabel stuft die Neuheit in die EU-Energieeffizienzklasse F von G ein und nennt 32 W in SDR bzw. 51 W in HDR.

Von der beworbenen HDR10-Unterstützung sollte man sich indes keine Wunder erhoffen, da die Helligkeitswerte zu mäßig ausfallen und lokale Dimming-Zonen fehlen. Anstelle einer Grau-zu-Grau-Reaktionszeit wird ein MPRT-Wert von 0,6 ms genannt. Dieser bezieht sich auf den vorhandenen Modus gegen Bewegtbildunschärfe. Mit FreeSync Premium steht alternativ auch eine Anti-Tearing-Maßnahme zur Verfügung. Wer möchte, kann auf zwei interne Lautsprecher mit jeweils 5 Watt Ausgangsleistung zurückgreifen. Im Übrigen werden PiP/PbP-Modi (Bild in Bild, Bild neben Bild) und ein KVM-Switch beworben.

Das Schnittstellenangebot besteht aus zwei HDMI-2.1-Eingängen, einem DisplayPort 1.4, drei USB-C-Anschlüssen (davon einer mit DP-Alt-Modus und 95 W PD), einem klassischen USB-Hub (3.2 Gen 1, 4 x Typ A) sowie einem Kopfhörerausgang (3,5-mm-Klinke). Die Ergonomie-Eigenschaften umfassen eine Neigungsverstellung, eine seitliche Drehfunktion, einen Pivot-Modus, eine Höhenverstellbarkeit (150 mm), eine VESA-Aufnahme (100 x 100 mm) und eine flimmerfreie Hintergrundbeleuchtung. Am Standbein ist hinten ein Clip zwecks Kabelmanagement platziert. Ebenso wenig fehlt ein Kensington-Schloss als Diebstahlsicherung.

Der mit drei Jahren Produktgarantie versehene iiyama G-Master GB3261UHSCP-B1 bringt mit Standfuß 8,6 kg auf die Waage, erzielt eine Pixeldichte von rund 140 ppi und ist für das Gebotene sehr fair bepreist.