Für Freunde hoher Bewegtbildschärfe oder eines niedrigen Input-Lags hat das taiwanische Unternehmen AOC einen neuen Gaming-Monitor namens 25G4KUR in Deutschland veröffentlicht. Zum UVP von 289 Euro wird ein 24,5 Zoll großes Fast-IPS-Panel mit Full-HD-Auflösung (1.920 x 1.080 Pixel, 16:9), 420 Hz Bildwiederholrate und 1 ms schnellem Grauwechsel geboten. Das Kontrastverhältnis beläuft sich auf 1.000:1, die Farbtiefe auf 8 Bit und die Helligkeit auf 350 cd/m². Außerdem werden 121 % sRGB, 92 % DCI-P3 und 88,1 % Adobe RGB in Aussicht gestellt.

Die Pixeldichte beträgt nur rund 90 ppi. Dem EU-Energielabel zufolge kann man mit einem Strombedarf von 18 W (SDR) bzw. 38 W (HDR) rechnen. Die lediglich DisplayHDR-400-zertifizierte Neuheit wird in die EU-Energieeffizienzklasse E von G eingestuft, ist mit G-Sync-kompatiblem Adaptive Sync ausgestattet und bietet laut offiziellem Handbuch ein MBR-Sync-Feature. Letzteres erlaubt die gleichzeitige Nutzung von Anti-Tearing und Anti-Blur. Auch an Zusatzfunktionen wie ein Fadenkreuz-Overlay, ein Sniper-Scope und einen Schwarzstabilisator hat der Hersteller gedacht.

Mit Blick auf die Schnittstellenauswahl wirbt AOC mit zwei HDMI-Eingängen, einem DisplayPort 1.4, einem USB-Hub (3.2 Gen 1, 4 x Typ A, 1 x Typ B) und einem Kopfhörerausgang (3,5-mm-Klinke). Da lediglich HDMI 2.0 statt 2.1 verbaut ist, muss man sich an den Anschlüssen mit einer maximalen Bildwiederholrate von 240 statt 420 Hz zufriedengeben. Die vollen 420 Hz gibt es folglich nur am DisplayPort. An Spielkonsolen wie einer PlayStation 5 oder Xbox Series X/S kann man Full HD bei bis zu 120 Hz verwenden.

Hinsichtlich Ergonomie bleiben dank einer Neigungsverstellung, einer seitlichen Drehfunktion, eines Pivot-Modus, einer Höhenanpassungsmöglichkeit (130 mm), einer VESA-Aufnahme (100 x 100 mm) und eines flimmerfreien Backlights kaum Wünsche offen. Der ohne Standfuß 2,91 kg schwere AOC 25G4KUR weist Abmessungen von 560,1 x 324,8 × 52,1 mm (B x H x T) auf und kommt mit drei Jahren Produktgarantie.