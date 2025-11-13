News
4K, Tizen, AirPlay, Bluetooth und WLAN

Samsung Movingstyle M7 mit Rollständer

Vom südkoreanischen Unternehmen Samsung kommt ein neuer smarter Monitor namens Movingstyle M7. Wie der Name schon andeutet, ist das Gerät leicht transportierbar – konkret über einen etwa hüfthohen Ständer, der über leise Rollen verfügen soll. Der 32-Zöller wartet mit VA-Technologie auf, bietet 4K-Auflösung (3.840 x 2.160 Pixel, 16:9) und ist auf maximal 60 Hz begrenzt. Die beworbene HDR10-Unterstützung dürfte aufgrund fehlender Dimming-Zonen und der für diesen Zweck zu mäßigen typischen Helligkeit von 300 cd/m² kaum vom Hocker reißen können. Weitere Merkmale sind dem Datenblatt zufolge 10 Bit Farbtiefe, ein 3.000:1-Kontrast und ein 4 ms langsamer Grauwechsel.

Da ab Werk das Tizen-Betriebssystem an Bord ist, kann der Movingstyle M7 bei Bedarf ohne externe Endgeräte eingesetzt werden. Für die Konnektivität stehen neben Bluetooth 5.2, USB-C (mit 65 W PD) und Wi-Fi 5 unter anderem zwei HDMI-Schnittstellen (mit eARC) und drei USB-A-Anschlüsse (Version 2.0) zur Verfügung. Auch an AirPlay-Unterstützung hat der Hersteller gedacht. Wem die mitgelieferte Fernbedienung nicht ausreicht, der kann eine Fernfeld-Sprachsteuerung per Alexa oder Bixby durchführen. Lobenswert: Wie bei seinen aktuellen Fernsehern verspricht Samsung auch bei diesem neuen smarten Monitor bis zu sieben Jahre Update-Support für Tizen, das übrigens diverse KI-Funktionen (Vision AI) und natürlich unzählige Dienste-Apps mit sich bringt.

Samsung Movingstyle M7 mit 4K, Rollständer und Tizen

Der in Weiß gehaltene Bildschirm lässt sich neigen, seitlich drehen, in der Höhe verstellen und in Pivot versetzen. Ebenso wenig muss auf eine VESA-Aufnahme (100 x 100 mm) und eine flimmerfreie Hintergrundbeleuchtung verzichtet werden. Auto Source Switch+ wechselt selbstständig den Signaleingang, wenn mehrere Endgeräte verbunden sind. Der Samsung Movingstyle M7 kostet in den USA 699,99 US-Dollar (UVP). Ob, wann und zu welchem Preis auch in Deutschland mit einer Marktfreigabe gerechnet werden darf, ist noch ungewiss.

