EIZO erweitert seine Office-Monitor-Serie FlexScan mit dem EV2400R. Es handelt sich um ein 23,8 Zoll großes Nachfolgemodell zum EV2460 aus dem Jahr 2020. Das verbaute IPS-Panel stellt die Full-HD-Auflösung (1.920 x 1.080 Pixel, 16:9) bei bis zu 100 Hz dar, wobei ab Werk für den Hersteller gängige 60 Hz voreingestellt sind. Auf die dürfte sich auch die typische Leistungsaufnahme von nur 8 W beziehen, womit die Neuheit zu den energieeffizientesten PC-Bildschirmen auf dem Markt zählen wird. Noch sparsamer ist übrigens der EIZO FLT mit 6 W.

Weitere Eckdaten des neuen EV2400R sind 8 Bit Farbtiefe, ein Kontrastumfang von 1.500:1, eine typische Leuchtdichte von 350 cd/m² und eine Reaktionszeit von 5 ms (Grau zu Grau). Der sRGB-Farbraum soll breitflächig abgedeckt werden. Als Klanggeber sind zwei Lautsprecher mit jeweils nur 1 W integriert. Auto EcoView kann per Sensor das Umgebungslicht messen und auf dieser Basis die Display-Helligkeit automatisch regeln, um Energie zu sparen. Die Schnittstellenauswahl des 23,8-Zöllers umfasst einen DisplayPort, einen HDMI-Eingang und einen USB-Hub (2 x Typ A 2.0, 2 x Typ A 3.2 Gen 1, 1 x Typ B 3.2 Gen 1).

Neben dem oben erwähnten Umgebungslichtsensor hält der neue Monitor weitere ergonomische Features bereit, darunter eine Neigungsverstellung, eine seitliche Drehfunktion (344°), einen Pivot-Modus, eine Höhenverstellbarkeit (140 mm), eine VESA-Aufnahme (100 x 100 mm) und ein flimmerfreies Backlight. Investitionssicherheit gewährleisten fünf Jahre Produktgarantie, wobei im Fall eines Defekts ein Vor-Ort-Austausch stattfindet. Sollten innerhalb des ersten halben Jahres nach dem Erwerb bestimmte helle Pixelfehler auftreten, tauscht EIZO das Gerät ebenfalls direkt aus.

Der nach TCO-Generation 10 zertifizierte EIZO FlexScan EV2400R weist eine Pixeldichte von rund 90 ppi auf und soll im Laufe dieses Monats in ersten Ländern erscheinen. Ein unverbindlicher Verkaufspreis wurde noch nicht kommuniziert. Interessenten werden zu einer schwarzen oder einer weißen Ausführung greifen können – jeweils mit oder ohne Standfuß.