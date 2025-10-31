News
NEWS
DQHD, KVM, USB-C-Dockingstation und 100 Watt PD

Philips enthüllt 49B2U5900C mit 48,8 Zoll

Portrait des Authors


1

Die MMD-Monitormarke Philips listet einen neuen 48,8-Zöller für Business- und Office-Zwecke. Der 49B2U5900C ist ein Schwestermodell des seit 2023 erhältlichen Videokonferenz-Bildschirms 49B2U5900CH und kommt ohne Webcam oder Mikrofon. Das verbaute VA-Panel ist mit 1.800R gekrümmt, löst mit 5.120 x 1.440 Bildpunkten (DQHD, 32:9) bei bis zu 75 Hz auf und weist eine Punktdichte von rund 109 ppi auf. Des Weiteren werden 10 Bit Farbtiefe, 4 ms Reaktionszeit (Grau zu Grau), ein 3.000:1-Kontrast, ein Delta-E-Wert von unter 2 und eine sRGB-Abdeckung von 119 % in Aussicht gestellt. Die DisplayHDR-400-Zertifizierung der Neuheit deutet neben den fehlenden Dimming-Zonen und den Helligkeitswerten von 450 cd/m² (SDR) bzw. 500 cd/m² (HDR) auf keine besonders ansprechende HDR-Performance hin.

Als Klanggeber sind zwei 3-W-Lautsprecher an Bord. Auch an Adaptive-Sync-Unterstützung, PiP/PbP-Modi (Bild in Bild, Bild neben Bild), einen KVM-Switch und Dockingstation-Funktionalität hat der Hersteller gedacht. Die Schnittstellenauswahl bietet zwei HDMI-2.0-Eingänge, einen DisplayPort 1.4, einen USB-C-Anschluss (DP-Alt-Modus, 100 W PD), eine 1 Gbit/s schnelle Ethernet-Buchse (RJ-45), einen USB-Hub (3.2 Gen 1, 2 x Typ A, 1 x Typ B) und einen Kopfhörerausgang (3,5-mm-Klinke). Ein zweiter USB-C-Port (Downstream) liefert eine Stromversorgung von 15 W. Laut EU-Energielabel wird der 48,8-Zoll-Monitor in die EU-Energieeffizienzklasse F von G eingestuft, wobei konkret 42 W (SDR) bzw. 82 W (HDR) als Leistungsaufnahme genannt werden.

Was die ergonomischen Eigenschaften betrifft, sind eine Neigungsverstellung, eine seitliche Drehung, eine Höhenanpassung (150 mm), eine VESA-Aufnahme (100 x 100 mm) und eine flimmerfreie Hintergrundbeleuchtung am Start. Sensoren messen auf Wunsch das Umgebungslicht oder erkennen die An- bzw. Abwesenheit des Nutzers, um beim Stromsparen zu helfen. Ein Kensington-Schloss ist als Diebstahlsicherung vorhanden. Kopfhörer oder Headsets können auf einem seitlichen Haken verstaut werden. Wann und zu welchem Preis der ohne Standfuß 11,67 kg schwere und Abmessungen von 1.193 x 373 x 164 mm (B x H x T) aufweisende Philips 49B2U5900C in Deutschland erscheinen soll, ist noch unklar.

Quellen und weitere Links
