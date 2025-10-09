Werbung

AOC erweitert sein Monitorportfolio im Gaming-Bereich um den neuen U32G4U. Dieser ist im 32-Zoll-Format mit einer Dual-Frame-Technologie ausgestattet, die ihm erlaubt, verschiedene Szenarien zu bedienen.

Im UHD-Modus mit einer Auflösung von 3.840 x 2.160 Pixeln erreicht der Monitor eine Bildwiederholrate von 160 Hz bei einer Pixeldichte von 139,87 ppi. Das Ergebnis sind scharfe und detailreiche Darstellungen, die sich besonders für storybasierte Spiele, Videoproduktion oder präzise Bildbearbeitung eignen können. Die größere Bildschirmfläche kann den immersiven Effekt verstärken und ein komfortableres, produktiveres Arbeiten ermöglichen.

Für Spieler, die Wert auf maximale Reaktionsgeschwindigkeit legen, lässt sich der Monitor auf FHD umschalten und erreicht dort bis zu 320 Hz. Mit dieser Einstellung eignet sich der U32G4U dann eher für kompetitives Gaming, bei dem jede Millisekunde zählt. Das Fast-IPS-Panel bietet in beiden Modi Reaktionszeiten von 1 ms GtG und eine MPRT-Leistung von 0,5 ms, was für flüssige Bewegungsabläufe und minimale Schlierenbildung sorgen soll.

Die Darstellung wird durch DisplayHDR 400 zusätzlich aufgewertet, wodurch Kontraste, Helligkeit und Farbdynamik besonders realistisch wirken können. Hinsichtlich der Ausstattung setzt der AOC U32G4U auf einen integrierten USB-3.2-Gen-1-Hub mit vier USB-Anschlüssen, darunter einen Port mit Schnellladefunktion. Für die Verbindung mit verschiedenen Geräten stehen zwei HDMI-2.1-Ports und ein DisplayPort-1.4-Anschluss zur Verfügung, wodurch der U32G4U sowohl für PC- als auch Konsolenspieler gerüstet ist.

Zusätzlich kommt der Monitor mit dem bekannten Gaming-Toolkit von AOC daher. So kann Shadow Control dunkle Bereiche im Spiel aufhellen, um Gegner besser sichtbar zu machen. Game Color hingegen optimiert die Sättigung für klarere Bilder, während Dial Point dynamische oder statische Fadenkreuz-Overlays ermöglicht. Low Input Lag will zu einer sofortigen Reaktion auf Eingaben des Nutzers beitragen. Begleitet wird das Modell noch von der Adaptive-Sync-Technologie.

Der AOC U32G4U ist ab Mitte Oktober für 459 Euro (UVP) erhältlich.