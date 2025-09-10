News
NEWS
UWQHD, 120 Hz, KVM und Webcam

Philips bringt Docking-Monitor 34B2U3600CH

Philips bringt Docking-Monitor 34B2U3600CH
Die MMD-Monitormarke Philips führt auf ihrer deutschen Website einen neuen 34-Zoll-Monitor für Business- und Office-Tätigkeiten. Der VA-basierte 34B2U3600CH ist mit 1.500R gekrümmt, löst mit 3.440 x 1.440 Bildpunkten (UWQHD, 21:9) auf und erzielt eine maximale Bildwiederholfrequenz von 120 Hz. Letztere ist auch abseits von Spielen sinnvoll, da ein flüssigerer Workflow möglich wird. Das Kontrastverhältnis der HDR10-fähigen Neuheit beläuft sich auf 3.500:1, die Farbtiefe auf 10 Bit, die Leuchtdichte auf 300 cd/m² und die sRGB-Abdeckung auf 120 %. Adaptive Sync sorgt für Tearing-freie Spiele in Arbeitspausen.

Für Videokonferenzen ist der 34B2U3600CH ab Werk dank einer im oberen Display-Rand integrierten 5-MP-Webcam samt Mikrofon fähig, wobei Ton über zwei interne 5-Watt-Lautsprecher ausgegeben werden kann. Die Kamera ist Windows-Hello-fähig und weist über eine LED auf ihren Betriebsmodus hin. Auf Anschlussseite bietet der 34-Zöller einen DisplayPort 1.4, einen HDMI-2.0-Eingang, eine USB-C-Schnittstelle (DP-Alt-Modus, 90 W PD), eine RJ-45-Buchse (1 Gbit/s), einen USB-Hub (3.2 Gen 1, 4 x Typ A) und einen Kopfhörerausgang (3,5-mm-Klinke). Eine vollwertige USB-C-Dockingstation wird folglich geboten – und ein smarter KVM-Switch ist ebenfalls vertreten.

Die Ergonomie-Eigenschaften umfassen eine Neigungsverstellung, eine seitliche Drehfunktion, eine Höhenverstellbarkeit um 180 mm, eine VESA-Aufnahme (100 x 100 mm) und eine flimmerfreie Hintergrundbeleuchtung. Der Philips 34B2U3600CH ist Quecksilber-frei, wiegt ohne Standfuß 7,82 kg, misst 807 x 369 x 107 mm (B x H x T) und hat eine Leistungsaufnahme von 21,3 Watt (Eco-Modus) bzw. 28,26 Watt (nach Energy-Star-Richtlinien). Release-Informationen hat der Hersteller noch nicht verkündet. Wer auf die Videokonferenzfunktionen verzichten kann, findet im deutschen Onlinehandel ab rund 343 Euro ein technisch ansonsten sehr ähnliches Schwestermodell namens 34B2U3600C.

