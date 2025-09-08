News
Hardware Software Consumer Electronic Allgemein
Tests
Hardware Software Consumer Electronic Sonstige
Kaufberatung
Ram Rangliste CPU Rangliste SSD Rangliste Mainboard AMD Rangliste Mainboard Intel Rangliste Gehäuse Rangliste Kühler Rangliste Grafikkarten Rangliste
Community
Videos
Internes
Impressum Team Jobangebote Werbung
NEWS
#Gigabyte #MO27Q2A #Monitor #QD-OLED #WQHD #280-Hz #KVM #True-Black-400

QD-OLED, WQHD und 280 Hz ab 569 Euro

Gigabyte MO27Q2A ist erhältlich

Portrait des Authors


Gigabyte MO27Q2A ist erhältlich
0

Werbung

Mitte des Jahres stellte das taiwanische Unternehmen Gigabyte einen neuen Gaming-Monitor namens MO27Q2A vor. Es handelt sich um ein 26,5 Zoll großes QD-OLED-Gerät mit WQHD-Auflösung (2.560 x 1.440 Pixel, 16:9), 280 Hz Bildwiederholrate, DisplayHDR True Black 400 und ClearMR 15000. Ebenjenes Produkt ist seit Kurzem in Deutschland verfügbar und gehört mit Straßenpreisen ab 569 Euro zu den günstigeren OLED-Bildschirmen für Spieler.

Zu den weiteren Eckdaten des Modells zählen QD-OLED-typisch ein Kontrastverhältnis von 1.500.000:1, eine Reaktionszeit von 0,03 ms (Grau zu Grau), eine Farbtiefe von 10 Bit, eine DCI-P3-Abdeckung von 99 %, ein Delta-E-Wert von unter 2 und eine Helligkeit von 250 cd/m² (100 Prozent APL in SDR) bzw. 1.000 cd/m² (3 % APL in HDR). Derweil nennt das EU-Energielabel einen Strombedarf von 25 W (SDR) bzw. 28 W (HDR).

Gigabyte MO27Q2A mit WQHD, 280 Hz und QD-OLED
Gigabyte MO27Q2A mit WQHD, 280 Hz und QD-OLED
Gigabyte MO27Q2A mit WQHD, 280 Hz und QD-OLED
Gigabyte MO27Q2A mit WQHD, 280 Hz und QD-OLED
Gigabyte MO27Q2A mit WQHD, 280 Hz und QD-OLED

Als Klanggeber fungieren auf Wunsch zwei integrierte 5-Watt-Lautsprecher. Um Games ohne unschöne Bildrisse (Tearing) genießen zu können, sind FreeSync Premium Pro und G-Sync-kompatibles Adaptive Sync vertreten. Im Übrigen kann auf zusätzliche Features wie PiP/PbP-Modi (Bild in Bild, Bild neben Bild), ein Fadenkreuz-Overlay und den sogenannten Tactical Switch 2.0, der auf niedrigere Auflösungen und alternative Bildfrmate umschalten kann, zurückgegriffen werden.

Hinsichtlich Schnittstellen stehen zwei HDMI-2.1-Eingänge, ein DisplayPort 1.4, ein USB-Hub (3.2 Gen 1, 2 x Typ A, 1 x Typ B), ein USB-C-Anschluss (DP-Alt-Modus, 18 Watt PD) und ein Kopfhörerausgang zur Verfügung. Ebenso wenig muss auf einen KVM-Switch verzichtet werden. Nicht minder umfassend ist die Ergonomie des 26,5-Zöllers gestaltet: Neigung, seitliches Schwenken, eine Höhenverstellbarkeit (110 mm), ein Pivot-Modus und eine VESA-Aufnahme (100 x 100 mm) sind mit von der Partie.

Der ohne Standfuß 4,59 kg schwere Gigabyte MO27Q2A misst 610,3 x 358,0 x 65,0 mm (B x H x T), wird von einem lüfterlosen Custom-Heatsink gekühlt, wartet mit VRR-Antiflicker auf und kommt mit drei Jahren Produktgarantie.

Quellen und weitere Links
#Gigabyte
#MO27Q2A
#Monitor
#QD-OLED
#WQHD
#280-Hz
#KVM
#True-Black-400
KOMMENTARE (0) VGWort
Back to top