Am 29. Juli plant Huawei die Vorstellung einer ganzen Reihe von neuen Produkten. So war bereits bekannt, dass der chinesische Elektronikkonzern unter anderem seine neue Smartphone-Flaggschiff-Serie Huawei P50 vorstellen wird. In einem aktuellen Teaser kündigt das Unternehmen nun auch die Präsentation von neuen Smart-TVs an.

Auf dem offiziellen Weibo-Account postete Huawei mehrere Teaser, die auf den Launch von mindestens zwei neuen Fernsehern hindeuten. Einer davon trägt den Namen V 75 Super und soll auf die aktuell hoch im Kurs stehende Mini-LED-Technik setzen. Den Informationen aus dem Teaser zufolge setzt der TV dabei auf 46.080 kleine LEDs. Die Vielzahl an Beleuchtungszonen, die dabei entstehen, lassen sich unabhängig voneinander in der Helligkeit verändern oder ausschalten. Dadurch können Mini-LED-Displays deutlich höhere Kontraste als konventionelle LCDs erreichen. Gleichzeitig sind sie heller als aktuelle OLED-basierte TV-Geräte. Darüber hinaus wird der V 75 Super über ein 20 Unit Devialet Cinema-Soundsystem verfügen und mit dem unternehmenseigenen HarmonyOS 2-Betriebssystem ausgestattet sein.

Des weiteren kündigte Huawei in seinem Teaser noch die Vorstellung eines weiteren Smart-TVs an. Dieser hört auf den Namen "V 98" und soll über eine enorme Bildschirmdiagonale von 98 Zoll verfügen. Weitere Informationen möchte Huawei an dieser Stelle jedoch noch nicht preisgeben. So ist aktuell nicht bekannt, ob auch der große Bruder des "V 75 Super" auf Mini-LED setzen wird.

Auch die Preise der neuen TV-Modelle sind zu diesem Zeitpunkt noch unklar. Ebenso ob und wann ein Release außerhalb Chinas geplant ist. Die vielen offenen Fragen sollten sich jedoch spätestens bei der offiziellen Vorstellung am 29. Juli klären.