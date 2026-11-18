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Wer ein AM5-System mit DDR5 aufbaut, kennt das: Nach dem ersten Einschalten, nach einem BIOS-Update oder nach dem Aktivieren eines EXPO-Profils bleibt der Bildschirm länger schwarz und der PC benötigt für den POST (Power-On Self-Test) deutlich mehr Zeit. Die Lüfter drehen, die (RGB-)Beleuchtung leuchtet, sonst passiert erst einmal nichts. Mit 64 GB oder mehr an DDR5-Arbeitsspeicher kann das gut und gerne ein paar Minuten dauern. Der Grund ist das DRAM-Training, bei dem der Speichercontroller im AM5-Prozessor die DDR5-Module Schritt für Schritt einmisst.

Beim DRAM-Training stimmt der Speichercontroller im I/O-Die auf der AM5-CPU seine Signalparameter auf die eingesetzten Module ab. Das Board führt dabei unzählige Lese- und Schreibzugriffe aus und verstellt Timings, Spannungen und die Ausrichtung der Datensignale so lange, bis alles sauber innerhalb des elektrischen Toleranzfensters liegt. Bei DDR5 ist der Aufwand deutlich größer als noch bei DDR4, unter anderem weil jedes DDR5-Modul zwei 32-bit-Subkanäle mitbringt. Abkürzen lässt sich das Prozedere schon heute nach dem ersten langen DRAM-Training. Memory Context Restore (MCR) übernimmt die einmal ermittelten Werte für die folgenden Starts. Die weniger bekannte Option DDR Training Runtime Reduction (DTRR) verkürzt das Training selbst und lässt sich mit MCR kombinieren.

Viele neue und unerfahrene Nutzer halten genau diese Phase des DRAM-Trainings für einen Hänger, drücken den Reset-Knopf und brechen das Training damit ab. Im schlechtesten Fall geht es danach von vorn los. Mit AGESA ComboAM5 PI 1.3.0.1f Patch A will AMD dieses Problem entschärfen, zumindest was die Wahrnehmung angeht. Die wichtigste Neuerung von AGESA 1.3.0.1f Patch A ist schnell erklärt: Auf Mainboards mit Debug-Display zählt die zweistellige Anzeige während des DDR5-Trainings sichtbar hoch, laut den bisherigen Berichten etwa im Sekundentakt von 00 bis 09. Danach springt der Zähler zurück und der Bootvorgang läuft regulär weiter. Wer Zahlen durchlaufen sieht, weiß also: Das System arbeitet noch.

Als Countdown sollte man die Anzeige allerdings nicht verstehen. Dass sie bis 09 zählt, heißt nicht, dass das Training nach zehn Sekunden erledigt ist. Wie lange es wirklich dauert, hängt weiterhin von Bestückung, Kapazität und den Speichereinstellungen ab. Einige Seiten sprechen bereits von einer "neuen Trainingsmethode". Ob AMD am eigentlichen Trainingsablauf etwas geändert hat, lässt sich bislang aber nicht belegen. Ein offizielles Changelog gibt es wieder einmal nicht und alle bekannten Details drehen sich um die Fortschrittsanzeige. Dazu kommt laut einem AMD-Mitarbeiter auf Reddit ein kurzer Hinweis auf dem Bildschirm. Der steht allerdings nur rund fünf Sekunden da und ist entsprechend leicht zu übersehen.

Erste Tests gibt es bereits

Die Kollegen von PC Gamer haben das Test-BIOS in der Version 2603 bereits auf dem ASUS ROG Crosshair X870E Hero (Test) mit dem Ryzen 9 9950X (Test) und 64 GB DDR5-6000 ausprobiert. Dort lief der Zähler nicht nur bis 09, sondern über 0A und 0B weiter bis 11, bevor das Board ganz normal neu startete. Die Anzeige zählt also offenbar hexadezimal und springt nicht zwingend nach 09 auf 00 zurück. Welches Verhalten am Ende das reguläre ist, bleibt vorerst noch offen. Auch beim Bildschirmhinweis passen die Berichte nicht ganz zusammen. Laut PC Gamer bleibt der Monitor in dieser Phase wie gehabt schwarz, weil das DRAM-Training bereits abgeschlossen ist, bevor die Grafikkarte überhaupt initialisiert wird.

Eindeutig ist dagegen eine Einschränkung: Etwas von der Anzeige haben nur AM5-Mainboards mit segmentiertem Debug-Display. Günstigere Modelle, die nur die vier üblichen Debug-LEDs mitbringen, gehen leer aus. In diesem Fall jedoch leuchtet während des DRAM-Trainings die DRAM-Status-LED dauerhaft und auf einigen Mainboards auch in Kombination mit der CPU-Status-LED, bis das Training abgeschlossen ist und springt dann anschließend zur GPU/VGA- und dann zur Boot-Debug-LED. Generell sollte das DRAM-Training nicht unterbrochen werden, denn ohne Training läuft das System nicht. Sollte das System nach mehr als 20 Minuten noch immer nicht mit dem DRAM-Training fertig sein, liegt es entweder an den DRAM-Settings oder aber die DDR5-Module wollen nicht so recht mit dem Mainboard zusammenarbeiten.