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Wir konnten bereits auf der Computex einen ersten Blick auf ein Mainboard von Gigabyte mit LGA1954 und damit die kommenden Nova-Lake-Prozessoren von Intel werfen. X-Nutzer @wxnod zeigt nun ein weiteres Foto, welches von einem chinesischen Partner-Event stammen soll. Auch dort gab es ein Mainboard mit LGA1954 zu sehen.

Das als M26-NVLS-ATX09 bezeichnete Modell dürfte als generisches Mainboard bezeichnet werden, welches den Q970- und/oder B960-Chipsatz verwenden wird. Der chinesischer Hersteller Decenta scheint hinter diesem Modell zu stehen.

Die ATX-Platine mit Abmessungen von 304,8 × 244 mm setzt auf den neuen Sockel LGA1954 und wird mit den Chipsätzen Intel Q970 beziehungsweise B960 angeboten. Für den Arbeitsspeicher stehen vier DDR5-DIMM-Steckplätze zur Verfügung, die im Dual-Channel-Betrieb eine maximale Kapazität von 256 GB unterstützen. Als Speichergeschwindigkeit nennt der Hersteller DDR5-6400. Das Mainboard richtet sich vorrangig an industrielle Anwendungen, Embedded-Systeme, Kommunikationslösungen und Server. Dennoch erlaubt die Ausstattung bereits einige Rückschlüsse auf die technischen Möglichkeiten der kommenden Desktop-Plattform von Intel.

Bei den Erweiterungsmöglichkeiten bietet das M26-NVLS-ATX09 zwei PCI-Express-5.0-Steckplätze mit mechanisch 16 Lanes, die entweder mit einer x16-Anbindung oder gemeinsam mit jeweils acht Lanes betrieben werden können. Hinzu kommen vier weitere PCIe-5.0-Steckplätze im x4-Format, von denen zwei elektrisch mit vier und zwei mit jeweils zwei Lanes angebunden sind. Ein klassischer PCI-Steckplatz ist ebenfalls vorhanden. Für SSDs stehen zwei M.2-Steckplätze im Format 2242 bzw. 2280 zur Verfügung. Ein zusätzlicher M.2-E-Key-Steckplatz im Format 2230 ermöglicht die Installation eines WLAN-Moduls mit Wi-Fi 7 und Bluetooth 6.0.

Die Bildausgabe erfolgt über VGA, HDMI oder DisplayPort, wobei der gleichzeitige Betrieb von bis zu drei Displays unterstützt wird. Zur weiteren Ausstattung gehört die Unterstützung von TPM 2.0. Angaben zur konkreten Anzahl der USB-Anschlüsse sowie zur Netzwerkhardware macht der Hersteller in der öffentlich zugänglichen Produktbeschreibung bislang nicht.

Angaben zur AI-Rechenleistung von CPU, NPU und GPU

Interessanterweise macht die Produktseite Angaben zur theoretischen AI-Rechenleistung von CPU, NPU und GPU. Diese soll bei 39, 74 bzw. 25 TOPS liegen und damit ergibt sich hier eventuell die Möglichkeit, bereits eine erste Abschätzung für Lunar Lake zu machen.

Vergleich der theoretischen KI-Rechenleistung Prozessorarchitektur CPU NPU GPU Gesamt Nova Lake-S 39 TOPS 74 TOPS 25 TOPS 138 TOPS Panther Lake 10 TOPS 50 TOPS 120 TOPS 180 TOPS Lunar Lake 5 TOPS 48 TOPS 67 TOPS 120 TOPS Meteor Lake 2,82 TOPS 10,6 TOPS 18,8 TOPS 32,2 TOPS Arrow Lake-S / HX 15 TOPS 13 TOPS 8 TOPS 36 TOPS Arrow Lake-H 9 TOPS 13 TOPS 77 TOPS 99 TOPS

In wie weit die Angaben von Decenta nun stimmen und auf welche Konfiguration von Nova Lake sich diese beziehen, sei an dieser Stelle natürlich erwähnt.

Mit Nova Lake-S zeichnet sich bei der theoretischen KI-Rechenleistung ein deutlicher Fortschritt gegenüber den bisherigen Desktop-Prozessoren von Intel ab. Besonders auffällig ist die NPU mit 74 TOPS, die gegenüber den 13 TOPS von Arrow Lake-S eine fast 5,7-fache Rechenleistung erreichen soll. Selbst Panther Lake mit 50 TOPS und Lunar Lake mit 48 TOPS würden damit um 48 bzw. 54 % übertroffen. Auch bei der CPU-Rechenleistung zeigt sich mit 39 TOPS ein deutlicher Zuwachs. Gegenüber den 15 TOPS von Arrow Lake-S entspricht dies einer Steigerung um den Faktor 2,6. Allerdings dürfte ein Teil dieses Fortschritts auf die deutlich höhere Anzahl an CPU-Kernen zurückzuführen sein.

Bei der integrierten GPU fällt die Steigerung weniger spektakulär aus: Mit 25 TOPS würde Nova Lake-S zwar mehr als das Dreifache der 8 TOPS von Arrow Lake-S erreichen, allerdings deutlich hinter den 120 TOPS von Panther Lake und den 67 TOPS von Lunar Lake zurückbleiben.

Die Zahlen verdeutlichen zugleich die unterschiedliche Ausrichtung der Plattformen. Während Intel bei den mobilen Prozessoren wie Panther Lake einen großen Teil der KI-Rechenleistung über die integrierte GPU bereitstellt, scheint Nova Lake-S vor allem von einer deutlich leistungsfähigeren NPU und der höheren CPU-Rechenleistung zu profitieren. Die für Nova Lake-S angegebenen 138 TOPS Gesamtleistung würden dennoch unter den 180 TOPS von Panther Lake und den 120 TOPS von Lunar Lake liegen. Allerdings lassen sich aus der theoretischen KI-Rechenleistung allein keine direkten Rückschlüsse auf die tatsächliche Leistung in entsprechenden Anwendungen ziehen. Entscheidend sind neben den unterstützten Datenformaten vor allem die Softwareunterstützung, die Speicherbandbreite und die Frage, welche Recheneinheit für eine bestimmte Aufgabe genutzt wird. Hinzu kommt, dass es sich bei den Nova-Lake-S-Angaben noch nicht um bestätigte Leistungswerte handelt.