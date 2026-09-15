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MSI hat mit dem B650E GAMING WIFI ein "neues" Mainbaord für den Sockel AM5 und damit die Ryzen-Prozessoren der 7000- bis 9000-Serie vorgestellt. Darauf verweist Videocardz. Bemerkenswert ist dieser Schritt aus dem Grund, als dass MSI bisher kein Mainboard mit B650E-Chipsatz im Programm hatte. Eingeführt wurde der B650E-Chipsatz bereits vor etwa vier Jahren – nun kommt auch MSI mit einem entsprechenden Modell.

Der Grund für diesen Schritt ist offensichtlich: Die Hersteller sind auf der Suche nach Möglichkeiten, auch in der aktuellen Hochpreislage noch preislich interessante Hardware anbieten zu können.

MSI B650E GAMING PLUS WIFI: PCIe 5.0 für Grafikkarte und SSD

Das MSI B650E GAMING PLUS WIFI bietet gegenüber dem bisherigen B650 GAMING PLUS WIFI eine erweiterte PCIe-5.0-Unterstützung. Der primäre PCIe-x16-Steckplatz arbeitet mit Ryzen-7000- und Ryzen-9000-Prozessoren mit PCIe 5.0 x16. Bei Ryzen-8000-APUs hängt die verfügbare Anbindung vom jeweiligen Modell ab.

Für SSDs stehen drei M.2-Steckplätze zur Verfügung. Der primäre Steckplatz unterstützt PCIe 5.0 x4, während ein weiterer mit PCIe 4.0 x4 angebunden ist. Der dritte, über den Chipsatz realisierte M.2-Steckplatz arbeitet mit PCIe 4.0 x2. Hinzu kommen vier SATA-Anschlüsse mit einer Übertragungsrate von 6 Gbit/s.

Für die Spannungsversorgung setzt MSI auf ein 12+2+1-Phasendesign. Die CPU-Stromversorgung erfolgt über jeweils einen 8- und 4-Pin-Anschluss. Als Platine kommt ein sechslagiges PCB zum Einsatz.

Die vier DDR5-Speichersteckplätze unterstützen bis zu 256 GB Arbeitsspeicher. MSI gibt für kompatible Ryzen-9000-Prozessoren Speichergeschwindigkeiten von DDR5-8000+ per Übertaktung an. Darüber hinaus werden AMD EXPO sowie CUDIMM-Module im Clock-Driver-Bypass-Modus unterstützt.

Im Vergleich zum bestehenden MSI B650 GAMING PLUS WIFI wurde der primäre Grafikkartensteckplatz von PCIe 4.0 auf PCIe 5.0 aufgewertet. Zusätzlich kommt ein PCIe-5.0-fähiger M.2-Steckplatz hinzu. Die Anzahl der M.2-Schnittstellen steigt damit von zwei auf drei.

Allerdings bietet das ältere B650 GAMING PLUS WIFI bei der rückseitigen USB-C-Schnittstelle eine höhere Übertragungsrate. Während dort bis zu 20 Gbit/s möglich sind, erreicht der USB-C-Anschluss des B650E-Modells maximal 10 Gbit/s.

Alle weiteren Details zum MSI B650E GAMING PLUS WIFI sind auf der Produktseite zu finden. Das MSI B650E GAMING PLUS WIFI wird im Preisbereich von etwa 150 Euro erwartet. Ob es aber in Deutschland auf den Markt kommen wird, ist nicht bekannt.