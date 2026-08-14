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Mit dem B450M D3HP WIFI6E stellt Gigabyte (via Videocardz) noch im Jahr 2026 ein Mainboard mit B450-Chipsatz vor. Dieses nutzt den Sockel AM4 und unterstützt AMDs Prozessoren der Ryzen-3000- bis -5000-Serie. Damit adressiert Gigabyte die hohe Nachfrage nach günstigen Hardware-Komponenten, während AMD unter anderem mit dem Ryzen 7 5800X3D 10th Anniversary Edition den entsprechenden Prozessor bereitstellen kann, der zusammen mit DDR4 auch im Jahr 2026 noch eine adäquate Leistung abliefert.

Neben dem Sockel AM4 bietet das B450M D3HP WIFI6E vier DIMM-Steckplätze für bis zu 128 GB DDR4-2667. Bei den Erweiterungssteckplätzen werden jeweils einmal PCIe 3.0 x16 und PCIe 2.0 x1 sowie zweimal M.2 (einmal PCIe 3.0 x4 und einmal PCIe 2.0 x2) angeboten. Hinzu kommen 4x SATA. Ein Realtek-Chip stellt einen Ethernet-Anschluss mit 1 GBit/s bereit, dazu gibt es ein WLAN-Modul mit Wi-Fi 6E.

An rückseitigen Anschlüssen unter anderem vorhanden sind 4x USB 3.2 Gen 1, 3x USB 2.0/1.1 sowie einmal DisplayPort und zweimal HDMI. Über interne Erweiterungsanschlüsse lässt sich das Angebot noch deutlich erweitern.

Das B450M D3HP WIFI6E liegt im Micro-ATX-Formfaktor (244 mm x 244 mm) vor. Mit dem gebotenen Funktionsumfang und der Ausrichtung auf den Sockel-AM4 ist die Zielgruppe für dieses Board eindeutig. Preislich dürfte das B450M D3HP WIFI6E für deutlich unter 100 Euro zu bekommen sein.

Alle weiteren Informationen finden sich auf der Produktseite des B450M D3HP WIFI6E.