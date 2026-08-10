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Dass die aktuelle Speicherkrise aufgrund der absurden Preissteigerungen für teilweise seltsame Produktentscheidungen sorgt, ist keine echte Neuigkeit. Der teure DDR5-Speicher treibt so manchen Nutzer zurück auf ein DDR4-System.

Mainboardhersteller legen Plattformen mit DDR4 erneut auf, weil die weiterhin hohen DDR5-Preise komplette PC-Neubauten und Aufrüstungen deutlich verteuern. DDR4 ist dagegen breit verfügbar, ausgereift und für viele Anwendungen sowie Spiele nach wie vor schnell genug. Zugleich können Nutzer vorhandenen DDR4-Speicher weiterverwenden und damit die Kosten für ein neues System senken. Gerade im preisbewussten Einstiegs- und Mittelklassebereich entsteht so weiterhin Nachfrage nach Mainboards, die "moderne" Prozessoren mit günstigem Arbeitsspeicher kombinieren.

Gigabyte hat mit dem B760M GAMING WIFI6E DDR4 GEN5 nun ein entsprechendes Mainboard (erneut) auf den Markt gebracht. Darauf verweist Videocardz. Dieses Modell gab es in ähnlicher Form bereits, damals aber mit der Unterstützung von PCI-Express 4.0 und ohne drahtloses Netzwerk. Das B760M GAMING WIFI6E DDR4 GEN5 unterstützt nun aber neben PCI-Express 5.0 auf dem Erweiterungssteckplatz auch eine drahtlose Netzwerkverbindung per WLAN-Erweiterungsmodul. Die M.2-Slots verbleiben bei PCI-Express 4.0. Der PCIe-x1-Slot beherrscht sogar nur PCI-Express 3.0.

Als Mainboard mit B760-Chipsatz und LGA1700 werden alle Intel-Prozessoren der 12., 13. und 14. Core-Generation unterstützt. Diese können den primären PCI-Express-Steckplatz dann auch mit dem 5.0-Standard versorgen.



Das B760M GAMING WIFI6E DDR4 GEN5 bietet zudem die Gigabyte-typischen Funktionen wie PCIe EZ-Latch und Q-Flash Plus. Hinzu kommen 4x SATA, 1x USB-C mit 5 Git/s, 3x USB 3.2 Gen 1, DisplayPort, HDMI und D-Sub sowie Wi-Fi 6E und 2.5GbE.

Alle weiteren Details zum Gigabyte B760M GAMING WIFI6E DDR4 GEN5 sind auf der Produktseite zu finden. Ob und zu welchem Preis das Board im deutschen Handel landen wird, ist unklar.