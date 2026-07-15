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Mainboards auf der Mobile-on-Desktop-Basis (kurz: MoDT) fallen eher in die Sonderkategorie und stellt die Fusion zwischen einer Mobile-CPU und einem Desktop-Mainboard dar. Das BD995M X3D wurde von Minisforum auf der CES Anfang dieses Jahres angekündigt und die Verfügbarkeit wurde für das erste Halbjahr 2026 in Aussicht gestellt, das mit dem Beginn des Monats Juli vorüber ist. Und dabei sind die technischen Daten der µATX-Platine durchaus interessant. AMDs Ryzen 9 9955HX3D trifft auf den X870-Chipsatz.

Da es sich beim Ryzen 9 9955HX3D um eine Mobile-CPU handelt, befindet sich auf dem Minisforum BD995M X3D kein Sockel AM5 (LGA 1718). Stattdessen liegt der Sockel FL1 (BGA) mit 1.763 Lötkugeln vor, sprich die CPU ist fest mit dem µATX-Mainboard verlötet, wie auch in den Notebooks. Es handelt sich um das mobile Gaming-Flaggschiff von AMD. Ausgestattet mit zwei Zen-5-CCDs mit insgesamt 16 Kernen und 32 Threads, dessen Grundtaktfrequenz bei 2,5 GHz liegt und hoch bis 5,4 GHz takten kann. Genau wie beim Ryzen 9 9950X3D (Test) bringt auch der erste CCD des Ryzen 9 9955HX3D den 64 MB großen 3D-V-Cache mit, sprich 96 MB L3-Cache auf dem ersten und 32 MB auf dem zweiten CCD. Genau wie bei den Ryzen-7000- und 9000-Prozessoren, stattet AMD den Ryzen 9 9955HX3D mit 28 PCIe-5.0-Lanes aus, von denen vier Stück zwingend für die Verbindung zum X870-Chipsatz reserviert sind. Somit bleiben 24 Stück übrig.

Der Ryzen 9 9955HX3D befindet sich unterhalb der Vapor-Champer und oben unten davon sind die bekannten Montagehalterungen für den CPU-Kühler montiert, wie sie auch bei jedem AM5-Mainboard anzutreffen sind. Und das ist ein gutes Stichwort, denn auf dem Minisforum BD955M X3D lassen sich AM5-kompatible CPU-Kühler anbringen. Rechts von der CPU sind zwei DDR5-UDIMM-Speicherbänke zu sehen, die natürlich das Dual-Channel-Interface berücksichtigen. Doch der maximale Speicherausbau liegt nicht bei 128 GB, sondern "nur" bei 96 GB. Mehr Arbeitsspeicher kann der I/O-Die beim Ryzen 9 9955HX3D nicht addressieren. Allerdings ist dies bei den aktuell sehr hohen Speicherpreisen kein Beinbruch.

Mit dem PCIe-5.0-x16-Steckplatz ist man sehr flexibel aufgestellt und kann somit auch eine GeForce RTX 5090 (Test) für die maximale Gaming-Performance einsetzen. Über den X870-Chipsatz ist ganz unten noch ein mechanischer PCIe-4.0-x16-Slot zur Stelle, der jedoch wahrscheinlich nur mit vier Lanes angebunden sein wird. Die Zwischenräume sind in Summe mit drei M.2-M-Key-Schnittstellen belegt, von denen der obere sicherlich auch den PCIe-5.0-x4-Mode erlaubt. Weil AMD bei allen X870(E)-Mainboards den ASM4242-Controller für bis zu zwei USB4-Ports vorschreibt, wird dieser mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit auch auf dem Minisforum BD995M X3D anzutreffen sein.

Wann Minisforum das BD995M X3D vom Stapel lässt und wie viele Euro der Hersteller für dieses Mainboard verlangt, bleibt weiterhin leider unbekannt.