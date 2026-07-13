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Bekanntermaßen handelt es sich bei den Stealth-Mainboards von Gigabyte um Platinen, dessen Anschlüsse auf der PCB-Rückseite nach dem Back-Connect-Verfahren untergebracht sind. Und mit dem B850M AORUS Stealth hat Gigabyte heute ein neues AM5-Mainboard ins umfangreiche Sortiment aufgenommen. Kenner werden an der Modellbezeichnung außerdem erkennen, dass die Platine im quadratischen µATX-Format gefertigt wurde und den Promontory21-Chip als B850-Chipsatz mitbringt.

Auf der PCB-Rückseite sind die Stromanschlüsse, die Lüfter-Header und auch die beiden SATA-Ports erreichbar. Besonders auffällig ist, dass Gigabyte neben dem 24-Pin- lediglich einen 8-Pin-EPS12V-Stromanschluss berücksichtigt und nicht auf die obligatorischen zwei 8-Pin-Anschlüsse setzt. Ein Blick in die CPU-Kompatibilitätsliste zeigt für die verunsicherten Interessenten auf, dass alle AM5-Prozessoren offiziell unterstützt werden, inklusive des Ryzen 9 9950X3D2 (Test) mit seiner TDP von 220 W. Dem AM5-Prozessor können bis zu 256 GB an DDR5-Arbeitsspeicher zur Seite gestellt werden. Laut Gigabyte sollen bis zu 8.200 MT/s (DDR5-8200) drin sein.

Zu den einzigen PCIe-Steckplätzen zählen oben der metallverstärkte PCIe-5.0-x16-Slot inkl. PCIe-Release-Button über den AM5-Prozessor und unten ein mechanischer PCIe-4.0-x16-Slot bis vierfacher Anbindung. PCIe 5.0 generell ist natürlich den Ryzen-7000/9000-Prozessoren vorbehalten. In Verbindung mit einem Ryzen-8700/8600/8400-Prozessor geht es bis PCIe 4.0 x8 und mit einer Ryzen-8500/8300-CPU nur bis PCIe 4.0 x4 hinauf. Ebenfalls über den AM5-Prozessor gehen zwei M.2-M-Key-Schnittstellen zu Werke. Nur mit Ryzen 7000/9000 ganz oben bis PCIe 5.0 x4, ansonsten bis PCIe 4.0 x4. Nur mit Ryzen 8500/8300 sind im unteren Slot maximal zwei Lanes (PCIe 4.0 x2) übrig. Über den B850-Chipsatz kommt ein weiterer M.2-Anschluss bis PCIe 4.0 x4 hinzu.

Dreimal USB 3.2 Gen1 und auch viermal USB 2.0 kommen laut Gigabyte von der AM5-CPU, dazu gibt es jeweils dreimal USB 3.2 Gen2 und USB 3.2 Gen1 und nochmals viermal USB 2.0 vom B850-Chipsatz. Netzwerktechnisch kann das B850M AORUS Stealth (Ice) mit Realteks RTL8126-Controller bis 5 Gbit/s und mit Realteks RTL8922AE nach dem IEEE-802.11be-Standard (WiFi 7) kabellos aufwarten. Um den Sound kümmert sich der ALC1220, der ebenfalls von Realtek stammt. Den Komfort deutlich steigern können der Power-, Reset-, Flash-BIOS- und Clear-CMOS-Button, die sich alle vier am I/O-Panel aufhalten.

Sowohl das B850M AORUS Stealth in Schwarz als auch das B850M AORUS Stealth Ice in Weiß sind zwar bereits bei geizhals.de gelistet, doch die Preise lassen bisher noch auf sich warten.