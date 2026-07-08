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Auf der Computex wurden zahlreiche Jubiläen gefeiert. Dazu gehörte auch ASRock, die das zehnjährige Bestehen der Marke Taichi feierten. Vorgestellt wurden mit dem Z890 Taichi 10th Anniversary und X870E Taichi 10th Anniversary zwei Mainboards, mit der AMD Radeon RX 9070 XT Taichi 16GB OC 10th Anniversary eine Grafikkarte sowie mit dem Taichi TCO27QXB 10th Anniversary ein Monitor. Zudem ein Netzteil (Taichi TC-1650T 10th Anniversary) und mit dem Taichi 360 HOLO 10th Anniversary ein AiO-Kühler.

Produktseiten haben die einzelnen Komponenten nicht erhalten, und so war nicht wirklich klar, ob die Produkte auch tatsächlich in den Handel kommen würden.

The Taichi 10th Anniversary products are concept products created to celebrate the milestone. There are currently no plans for retail sale. - so ASRock

Stattdessen soll es sich um Konzepte handeln, welche den Meilenstein abbilden. Aktuell habe man keinerlei Pläne, die Produkte in den Handel zu bringen.

Dies steht im Kontrast zum Vorgehen von ASUS. Hier hat man ebenfalls auf der Computex das 20-jährige Bestehen gefeiert und dazu mit den Produkten der ROG Edition 20 auch Hardware vorgestellt, die bereits erhältlich ist oder in den kommenden Wochen in den Handel kommen soll. Bei Preisen von 5.800 Euro für die Grafikkarte oder 3.000 Euro für die Kombination aus Mainboard und AiO-Kühler dürfte die Anzahl der Abnehmer aber auch eher gering sein.