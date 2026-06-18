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Mit den hohen Speicherpreisen sind die Hersteller auf der Suche nach Auswegen bzw. Alternativen zu den Standard-Modulen. AMD vermittelte den Eindruck, dass die Ryzen-9000X3D-Prozessoren dank ihres großen 3D V-Cache selbst ohne besonders schnellen DDR5-Speicher oder Dual-Channel-Betrieb kaum Leistungseinbußen hinnehmen müssten. In der Praxis zeigt sich allerdings, dass diese Schlussfolgerung nicht in allen Szenarien gleichermaßen überzeugt.

HUDIMMs nutzen nur einen der zwei möglichen Sub-Kanäle von DDR5, was die Module günstiger in der Fertigung macht. HUDIMM-Speichermodule sollen zu Mainboards mit 600er-, 700er- und 800er-Chipsatz kompatibel sein. ASUS und ASRock gaben bereits bekannt, dass sie an der Unterstützung für HUDIMMs für ihre Mainboards arbeiten.

Nun zieht MSI nach und verkündet seinerseits, dass Mainboards mit 600er-, 700er- und 800er-Chipsatz via BIOS-Updates zu den HUDIMMs kompatibel gemacht werden sollen.

HUDIMM ist eine neue DDR5-Spezifikation, die darauf ausgelegt ist, die Einstiegshürde für moderne PC-Plattformen deutlich zu senken. Im Unterschied zu herkömmlichen DDR5-UDIMMs, die zwei 32-Bit-Sub-Channels nutzen, setzt die HUDIMM-Architektur auf einen einzigen 32-Bit-Sub-Channel. Durch die Optimierung der DRAM-Chip-Anzahl pro Modul ermöglicht HUDIMM Speicherherstellern eine erhebliche Reduzierung der Produktionskosten. - so MSI in der Pressemitteilung

Den Download der neusten BIOS-Versionen sowie die vollständige Liste der unterstützten Mainboards sind direkt bei MSI zu finden.

Der Einsatz von HUDIMMs kann insbesondere in Systemen sinnvoll sein, bei denen die Anschaffungskosten im Vordergrund stehen. Gerade bei preisbewussten Konfigurationen oder Office-PCs kann der Verzicht auf eine aufwendigere Speicherbestückung die Gesamtkosten senken. Zudem zeigen moderne Prozessoren mit großem Cache, dass sie in bestimmten Anwendungen weniger stark von der verfügbaren Speicherbandbreite abhängig sind, wodurch die Leistungseinbußen im Alltag mitunter geringer ausfallen können, als auf dem Papier zu erwarten wäre.

Gleichzeitig stellt sich die Frage, ob die potenzielle Kostenersparnis die damit verbundenen Nachteile tatsächlich aufwiegt. Der Betrieb von HUDIMMs geht im Vergleich zu schnelleren Speicherkonfigurationen mit einer geringeren Speicherbandbreite einher, was sich vorwiegend in speicherintensiven Anwendungen, Produktivsoftware oder einzelnen Spielen negativ auf die Leistung auswirken kann. Wie stark dieser Effekt ausfällt, wird man wohl noch prüfen müssen.

Bislang sind noch keinerlei HUDIMM-Kits im deutschen Handel zu finden.