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Budget-Board für geringe Ansprüche

Gigabytes B840M Force WiFi6E ist neu im Sortiment

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Gigabytes B840M Force WiFi6E ist neu im Sortiment
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Mit dem B840M Force WiFi6E hat Gigabyte ein neues AM5-Mainboard ins Sortiment aufgenommen, das als Budget-Mainboard bezeichnet werden kann. Demnach sollte keine üppige Ausstattung erwartet werden, wenngleich die Platine im Micro-ATX-Format natürlichmit einer grundlegenden Ausstattung aufwarten kann. Durch den anwesenden Promontory19-Chip - der den B840-Chipsatz bildet - sollte beachtet werden, dass kein Precision Boost Overdrive für die AM5-CPU unterstützt wird. Das RAM-Overclocking hingegen wird laut Gigabyte bis DDR5-8200 ermöglicht.

Mit den beiden DDR5-UDIMM-Speicherbänken wird das Dual-Channel-Interface berücksichtigt und in Summe lassen sich maximal 128 GB RAM verbauen. PCIe 5.0 ist beim B840M Force WiFi6E generell kein Thema und somit bleibt das PCIe-4.0-Interface das Höchste der Gefühle. Dies trifft auf den PEG-Steckplatz bis 16 Lanes und auf einen M.2-Steckplatz zu. Ein mechanischer x16-Slot geht bis PCIe 3.0 x4 über den Chipsatz ans Werk sowie auch ein weiterer M.2-Anschluss bis PCIe 3.0 x2. Viermal SATA 6GBit/s ergänzen die Storage-Anschlussmöglichkeiten.

Gigabyte B840M Force WiFi6E
Gigabyte B840M Force WiFi6E
Gigabyte B840M Force WiFi6E
Gigabyte B840M Force WiFi6E

Weniger luxuriös geht es auch bei den USB-Schnittstellen weiter. Die Platine stellt am I/O-Panel sowie auch intern (einmal als Typ-C) dreimal USB 3.2-Gen1 und zusätzlich jeweils viermal USB 2.0 intern und extern. USB 3.2 Gen2 gibt es überhaupt nicht. Den genauen Audio-Codec nennt Gigabyte auf der Webseite nicht, doch wird es sich sehr wahrscheinlich um den ALC897 handeln. Bei der Netzwerk-Konnektivität vertraut Gigabyte einmal auf 2,5 GbE (Realtek) und WiFi 6E über MediaTeks MT7902-Modul.

Da das B840M Force WiFi 6E bisher lediglich auf der Gigabyte-Webseite zu finden und sonst noch nicht gelistet ist, ist ein genauer Preis noch nicht absehbar. Orientieren wir uns an anderen B840-Mainboards mit ähnlicher Ausstattung, ist ein Preis von um die 100 Euro realistisch.

Welches ist das beste Mainboard für meinen Anwendungsfall?

Unsere Kaufberatung zu den aktuellen Intel-Mainboards und Kaufberatung zu den aktuellen AMD-Mainboards hilft dabei, die Übersicht nicht zu verlieren. Dort zeigen wir, welches Modell aktuell die beste Wahl darstellt - egal, ob es um die Einsteiger, Enthusiasten oder Overclocker.

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