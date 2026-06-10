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ASUS bereitet seine AM5-Platinen für die aktuelle Ryzen-Serie auf den Start von EXPO ULL (Ultra Low Latency) vor. EXPO ULL war eines der größeren Themen im Bereich der Komponenten auf der diesjährigen Computex. Beinahe an jedem Stand eines Speicherherstellers gab es lauffähige Systeme mit Ryzen-Prozessoren und einem ULL-Kit zu sehen.

Wie in der Vergangenheit schon häufiger liefert ASUS die Beta-Versionen eines neuen BIOS über das eigene Forum aus. Basis dieser BIOS-Versionen bildet die AGESA 1.3.0.1b. Vorerst sind die Beta-Versionen nur für das ROG Crosshair X870E Hero, ROG Crosshair X870E Hero BTF, ROG Crosshair X870E Dark Hero, ROG Crosshair X870E Apex, ROG Crosshair X870E Extreme, ROG Crosshair X870E Glacial und ROG Crosshair X870E Edition 20 verfügbar. Auch für das ab heute verfügbare ROG Crosshair 2006 kann das neue BIOS bereits heruntergeladen werden.

Neben der AGESA 1.3.0.1b und der Unterstützung von EXPO ULL bringen die BIOS-Updates in den Einstellungen der Timings die neuen Werte "Tccd_L", "TccdL_WR" und "TccdL_WR2".

In den kommenden Wochen dürften die BIOS-Versionen ihren Weg auf die regulären Support-Seiten der Mainboards finden. Bis dahin gilt: Testen auf eigene Gefahr!