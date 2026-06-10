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Mit Blick auf Intels Nova-Lake-S-Prozessoren, die nur noch ein paar Monate auf sich warten lassen, rücken auch immer mehr Informationen über die Chipsätze ans Tageslicht. Will der X-Nutzer Jaykihn im Februar die vermeintlichen Spezifikationen erfahren haben, folgten gestern die Werte der Verlustleistung. Gleichzeitig sind die Abmessungen des Packages und des Dies durchgesickert.

Das Package des Z990-Chipsatzes gibt Jaykihn mit 25 x 24 mm an, währenddessen der Die an sich auf 11,15 x 6,5 mm (72,475 mm²) kommen soll. Somit wäre das Package des Z990-PCHs etwas kleiner als das für den Z890-Chip, das auf 28 x 23,5 mm kommt. Doch auch der Z890-Die selbst ist mit 93 mm² ein gutes Stück größer. Dieselben Angaben für den Z990-Chipsatz sollen auch für den Z970-Chip gelten, was auch durchaus Sinn ergibt. Denn die Z970-PCHs wären dann Ausschussware, die bei der Fertigung nicht für den Z990-Chip gereicht haben.

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Das Interessante und gleichermaßen etwas Besorgniserregende an den neuen Informationen betreffen die Werte für die Verlustleistung des Z990-Chipsatzes. Die Base-Power gibt Jaykihn mit 7,9 W für den Z990- und 6,4 W für den Z970-Chipsatz an. Der Vorgänger kam im Vergleich dazu auf 6 W. Gleichermaßen soll die TJMax von 108°C auf 113°C ansteigen. Allerdings ist der X-Post von LC Tech Leaks wesentlich schlimmer, denn er gibt an, dass die Verlustleistung bis 14 W reichen könnte.

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Bei vielen Technik-Interessierten kommt sicherlich die X570-Thematik wieder hoch, denn der Chipsatz für den Sockel AM4 wurde auf dem Großteil der Mainboards aktiv oder semi-passiv auf Temperatur gehalten. Erst die spät erschienenen X570S-Mainboards brachten eine rein passive Kühlung mit.

Werden wir daher LGA1954-Mainboards mit aktiver oder semipassiver Kühlung für den Z990-Chipsatz sehen? Wenn es nach Intels "Richtlinien und Empfehlungen" geht schon, doch könnten größere Chipsatzkühler diesen Temperaturen Einhalt gebieten, sodass es noch nicht in Stein gemeißelt ist, dass wir LGA1954-Platinen mit einem Chipsatzlüfter sehen werden.

So konnten wir auf der diesjährigen Computex das AORUS Z990 PRO von Gigabyte anschauen, welches offenbar mit einer passiven Kühlung auskommt.