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Bei unserem Besuch der Stände fallen uns die besonderen Stücke natürlich direkt ins Auge. Bei unserem Besuch bei Gigabyte war dies ein ausgestelltes Mainboard ohne Aufsteller und offenkundig auch ohne Modellzeichnung auf dem Mainboard selbst. Ein Grund mehr, noch einmal etwas genauer hinzuschauen.

Bei Gigabyte stach uns ein Mainboard ins Auge, dass von der Optik in die aktuelle Reihe der AORUS-Platinen für AMD und Intel passt. Allerdings fehlten nicht nur der Aufsteller und die sonst üblichen Modellbezeichnungen auf dem Mainboard, sondern auch war der Sockel mit einer Abdeckung versehen, so dass man nicht wirklich ausmachen konnte, für welche CPU-Serie dieses vorgesehen ist.

Zwischen Sockel und den vier DIMM-Steckplätzen findet sich immer der Schriftzug "Support Intel Core Ultra Processors", so dass zumindest schon einmal klar ist, dass Intel-CPUs im Mainboard Platz finden sollten. Die vier DIMM-Steckplätze nehmen DDR5-Speicher in einer Dual-Channel-Konfiguration auf.

In Anbetracht der Tatsache, dass Intel mit Nova Lake-S die nächste Core-Ultra-Generation vorstellen wird, liegt die Vermutung nahe, dass es sich um ein Mainboard mit Z970- oder Z990-Chipsatz und dem Sockel LGA1954 handelt.

Die üblichen zwei 8-Pin-EPS12V-Stromanschlüsse sind für die CPU-Stromversorgung ersichtlich. Hinzu kommt ein 8-Pin-PCIe-Stromanschluss für den USB-C-Header mit hoher USB-Power-Delivery.

Zur Kühlung des Arbeitsspeichers kann offenbar ein Lüfter magnetisch neben den DIMM-Steckplätzen befestigt werden. An PCI-Express-Steckplätzen vorhanden sind zweimal x16, von denen zumindest der obere zu PCI-Express 5.0 kompatibel ist. Per PCIe EZ-Latch UP können eingesteckte Karten einfach eingeteckt und wieder entfernt werden. M.2 EZ-Latch sieht einen einfachen Mechanismus auch für die M.2-Steckplätze vor.

Auf der I/O-Blende vorhanden sind gleich acht USB-A-Anschlüsse, viermal USB-C, zweimal RJ45 sowie diverse digitale und analoge Audio-Ein- und ‑Ausgänge. Auch einen HDMI-Anschluss für die integrierte Grafikeinheit des Prozessors gibt es.

Wohl das sicherste Zeichen, dass das Mainboard noch nicht für die Öffentlichkeit gedacht ist, ist die Tatsache, dass es bei einem zweiten Durchlauf der Stands nicht mehr an seinem Platz war.