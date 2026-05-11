Werbung

Am gestrigen Sonntag zeigte ASUS auf seinen Social-Media-Kanälen ein Bild des ersten Crosshair-Mainboards, welches man vor 20 Jahren auf den Markt brachte. Heute nun wurde zum Beispiel auf Instagram ein Teaser-Reel veröffentlicht.

Hier heißt es dann unter anderem "A Legend Reborn" sowie "Coming Soon..." und damit sollte klar sein, in welche Richtung es geht. Zu sehen sind Detailaufnahmen eines Mainboards. In voller Pracht ist die Platine jedoch nicht zu sehen. Aus den Details aber gehen zwei Dinge hervor. Einerseits scheint sich das Mainboard in der Farbgebung der VRM-Kühlung stark am originalen Crosshair-Board zu orientieren. Auch das cubische ROG-Logo, welches vor 20 Jahren auf dem Chipsatz-Kühler prangte, findet sich wieder.

Einträge in der ECC-Datenbank (via Videocardz) geben vor, welcher Sockel für das offenbar zum Einsatz kommen wird. Hier heißt es "ROG Crosshair X870E Edition 20" und damit kommt AMDs Ryzen-Plattform zum Zuge. Ob es auch eine Z890-Variante geben wird, ist nicht bekannt.

Auf der Computex 2026 Anfang Juni feiert ASUS das 20-jährige Bestehen der ROG-Marke und entsprechend erwarten wir hier auch, das Mainboard in Gänze bestaunen zu können. Abseits des Sammlerwerts dürfte ein solches Mainboard aber keinerlei Mehrwert bieten können.

Datenschutzhinweis für Youtube



An dieser Stelle möchten wir Ihnen ein Youtube-Video zeigen. Ihre Daten zu schützen, liegt uns aber am Herzen: Youtube setzt durch das Einbinden und Abspielen Cookies auf ihrem Rechner, mit welchen Sie eventuell getracked werden können. Wenn Sie dies zulassen möchten, klicken Sie einfach auf den Play-Button. Das Video wird anschließend geladen und danach abgespielt.



Ihr Hardwareluxx-Team



Youtube Videos ab jetzt direkt anzeigen



Video anzeigen