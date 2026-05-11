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Mit zwei neuen MoDT-Platinen setzt MaxSun Intels Mobilprozessoren direkt in Desktop-Mainboards. Üblicherweise landen solche CPUs dort, wo Effizienz, geringe Abwärme und kompakte Bauformen wichtiger sind als die maximale Leistung. Neben Notebooks sind das vorrangig Mini-PCs, wie sie etwa Geekom, Minisforum oder andere Anbieter regelmäßig anbieten. Zuletzt hatten wir den NiPoGi Hyper H2 mit Intel Core i5-14450HX im Test.

Das Maxsun MS-MoDT 230H D4 WIFI und das MS-MoDT 205H D4 WIFI nutzen ein kompaktes Micro-ATX-Layout, DDR4-Speicher und eine Vielzahl aktueller Anschlüsse, wie sie in der Form und Anzahl nur auf Desktop-Geräten zum Einsatz kommen. Zum Einsatz kommen sollen sie in kleinen PCs, günstigen Gaming-Systemen und einfachen Workstations.

Das größere Board nutzt den Intel Core 7 230H mit zehn Kernen und 16 Threads. Sechs Performance-Kerne und vier Efficiency-Kerne erreichen bis zu 5,2 GHz, der Cache liegt bei 24 MB. Intel nennt 45 W Basisleistung und bis zu 115 W im Turbo. Das kleinere Modell setzt hingegen auf den Intel Core 5 205H mit acht Kernen und zwölf Threads. Vier Performance- und vier Efficiency-Kerne erreichen bis zu 4,8 GHz, der Cache liegt bei 12 MB. Auch hier bleiben die Leistungsgrenzen bei 45 und 115 W. Der Prozessor lässt sich später nicht tauschen. Wer mehr CPU-Leistung benötigt, ersetzt die gesamte Plattform.

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Anders als bei der aktuellen Core-Ultra-Plattform handelt es sich hier nicht um Arrow Lake, sondern noch um Raptor Lake, bei der obendrein die integrierte Grafikeinheit deaktiviert ist. Für Bildausgabe und 3D-Leistung ist daher eine separate Grafikkarte notwendig. Der dafür vorhandene PCIe-x16-Steckplatz ist elektrisch mit PCIe 5.0 x8 angebunden, daneben sitzt ein PCIe-3.0-x4-Slot. Für SSDs gibt es zwei M.2-M-Key-Steckplätze mit PCIe 4.0, ergänzt um zwei SATA-3.0-Ports. Dazu kommen vier USB-3.2-Gen2- und vier -2.0-Anschlüsse am I/O-Panel sowie weitere interne Header. Beim Speicher bleibt MaxSun bewusst bei DDR4, was gerade in Zeiten der Speicherknappheit von Vorteil ist. Die jeweils zwei DIMM-Slots nehmen bis zu 64 GB DDR4-3200 im Dual-Channel-Betrieb auf.

Bei Netzwerk und Audio verbaut MaxSun Realtek-Gigabit-LAN, ein MTK7902-Modul mit WiFi 6 und Bluetooth 5.3 sowie einen Realtek ALC897. Debug-LEDs und ein Clear-CMOS-Header sind vorhanden. Das größere 230H-Modell soll zudem mit I/O-Blende und einem Kühler über den Spannungswandlern ausgeliefert werden, während das 205H-Modell einfacher ausfällt.

Auf dem chinesischen Markt werden für die beiden Platinen umgerechnet weniger als 150 US-Dollar für das kleinere und rund 200 US-Dollar für das größere Modell genannt. Für Europa ist ein Launch nicht bestätigt.