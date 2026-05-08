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Noch melden vorwiegend die Anbieter für Prozessoren und die der Grafikkarten höhere Absätze. Aber aufgrund der steigenden Preise für Arbeitsspeicher (DDR5 und LPDDR5), aber auch SSDs und vieles mehr ziehen düstere Wolken auf. Bereits in den vergangenen Wochen deuteten diverse Analysen der Verkaufszahlen an, dass das Interesse hauptsächlich im DIY-Markt stark rückläufig ist.

Vor allem wenn es darum geht, sich ein komplett neues System anzuschaffen, zeigen sich PC-Nutzer deutlich zurückhaltender. In einem AM5-System auf einen neuen Prozessor oder im bestehenden System auf eine neue Grafikkarte zu wechseln – diese Hürde ist offenbar gering genug.

Einem Bericht von DigiTimes (via Videocardz) zufolge erwarten die vier großen Mainboardhersteller für 2026 deutlich geringere Absatzzahlen. Gemeint sind damit ASUS, ASRock, Gigabyte und MSI.

Absatzzahlen bei den Mainboards Hersteller Stückzahlen 2025 Stückzahlen 2026 Änderung ASUS 15,0 Millionen ~ 10,0 Millionen

-33 % ASRock 4,3 Millionen

~ 2,7 Millionen -37 % Gigabyte 11,5 Millionen ~ 8,0 - 8,5 Millionen -26 - 30 % MSI 11,0 Millionen ~ 8,4 Millionen -24 %

So wird erwartet, dass ASUS etwa 5 Millionen Mainboards weniger in diesem Jahr absetzen wird. Gigabyte und MSI liegen mit etwa 11 Millionen Mainboards im vergangenen Jahr und nun 8 Millionen Stück im Jahr 2026 in etwa auf gleichem Niveau. Wir reden hier von Absatzzahlen, die um rund ein Drittel niedriger ausfallen. Bei ASRock soll der prozentuale Rückgang sogar noch deutlicher sein.

Am wirtschaftlichen Ergebnis sollen die rückläufigen Verkaufszahlen allerdings einen geringen Einfluss haben. Allesamt können die genannten Unternehmen dies mit einem höheren Absatz für KI-Hardware kompensieren.

Mit sogenannten Refresh-Generationen versuchen die Mainboard-Hersteller die Verkaufszahlen wieder anzutreiben. Neue Prozessoren wie der Ryzen 7 9850X3D (Test), Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition (Test) oder die Core-Ultra-200S-Plus-Serie von Intel (Test) geben auch den Mainboard-Verkäufen einen neuen Anschub.

Bis die komplett neuen CPU-Generationen von AMD und Intel erscheinen, wird es noch einige Zeit dauern. Intels Ankündigung zu Nova Lake wird zum Jahreswechsel erwartet. Wann wir AMDs Zen-6-Generation für den Desktop sehen werden, ist aktuell noch schwer abzuschätzen, da sich der Hersteller dazu bisher noch nicht wirklich geäußert hat.