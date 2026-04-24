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Für die AM5-Plattform hat AMD laut X-Leaker 1usmus EXPO (Extended Profile for Overclocking) in der Version 1.2 veröffentlicht und bringt neben der MRDIMM-Unterstützung auch den Support für drei chinesische RAM-Hersteller mit. Bei den Firmen handelt es sich laut 1usmus um RAMXEED Limited Conexant, Rui Xuan (Rei Zuan) und Fujitsu Synaptics. Ebenfalls neu ist die noch eingeschränkte Unterstützung für CUDIMM- und CSODIMM-Speichermodule.

Um den partiellen Support von CUDIMMs zu verwenden, wird ein frisches BIOS mit AGESA ComboAM5PI 1.3.0.1 benötigt, das auch Optimierungen für den Ryzen 9 9950X3D2 Dual-Edition beinhaltet. Denn vollständigen CUDIMM-Support stellt AMD laut 1usmus mit den kommenden Zen-6-Prozessoren in Aussicht.

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Laut dem Bericht auf X bringt EXPO 1.2 zusätzlich auch neue Werte für den DDR5-Arbeitsspeicher mit. Die da wären tREFI, tRRDS, tWR, ULL Enable (Unified Latency Lock) und die VDDP-Spannung. Die neuesten BIOS-Versionen mit AGESA 1.3.0.1 bringen auf den ASUS-Platinen bereits die EXPO-1.2-Unterstützung mit, heißt es.