Werbung

Auf der globalen ASUS-Webseite ist mit dem TUF Gaming B850I WiFi Neo (hierzulande nur über VPN erreichbar) ein neues Mainboard für AMDs AM5-Prozessoren ins Sortiment aufgenommen worden. Es ist gleichzeitig das erste Mini-ITX-Modell aus der TUF-Gaming-Reihe und wird sich preislich unterhalb des ROG Strix B850-I Gaming WiFi positionieren, das wiederum selbst ab 271 Euro den Besitzer wechselt. Bedingt durch das kleine Mini-ITX-Format konnte ASUS logischerweise keine üppige Ausstattung verbauen. Doch gänzlich leer kommt das Board natürlich nicht aus dem Werk.

In den beiden DDR5-UDIMM-Speicherbänken lassen sich bis zu 128 GB Arbeitsspeicher verstauen. Bis zu 9.600 MT/s sollen mit Ryzen 8000 drin sein, immerhin 8.200 MT/s mit Ryzen 9000 und 8.000 MT/s mit Ryzen-7000-CPUs. Folgerichtig gibt es auf dem TUF Gaming B850I WiFi Neo nur einen PCIe-Erweiterungssteckplatz und dieser agiert mit Ryzen 7000/9000 bis PCIe 5.0 x16. Maximal PCIe 4.0 x8 sind mit einem Ryzen-8700/8600/8400-Prozessor nutzbar, lediglich maximal PCIe 4.0 x4 mit Ryzen 8500/8300.

Für die AM5-CPU steht ein 8+2+1-Phasendesign bereit, wobei die verwendeten Spannungswandler und PWM-Controller noch nicht bekannt sind und eine tiefgehende Analyse erfordern. In Summe sind zwei M.2-M-Key-Schnittstellen verbaut und wie üblich befindet sich die zweite Schnittstelle auf der PCB-Rückseite und ist bis PCIe 4.0 x4 an den B850-Chipsatz angebunden. Der vorderseitige Anschluss hingegen arbeitet mit der AM5-CPU zusammen und kann mit Ryzen 7000/9000 bis PCIe 5.0 x4 ans Werk gehen. Mit einer Ryzen-8000-CPU ist bei maximal PCIe 4.0 x4 Schluss.

An USB-Ports stellt das ASUS TUF Gaming B850I WiFi Neo jeweils dreimal USB 3.2 Gen2 und Gen1, dazu viermal USB 2.0 und einmal USB 3.2 Gen2x2 bereit. Anhand der Modellbezeichnung wird ersichtlich, dass auch WLAN mit an Bord ist, jedoch kein WiFi-7-Modul. Stattdessen belässt es ASUS bei einem noch unbekannten WiFi-6E-Modul, das jedoch auch das 6-GHz-Frequenzband unterstützt. Kabelgebunden ist eine Netzwerkverbindung bis 2,5 Gbit/s über Realteks RTL8125-Controller möglich. Noch unbekannt ist der verbaute Audio-Codec. Mit Glück ist es der ALC4080, doch mindestens sollte der ALC1200 oder ALC1220 erwartet werden.

Informationen zur Verfügbarkeit und zum Preis gibt es bisher noch nicht. Unklar ist zunächst ebenfalls, ob das ASUS TUF Gaming B850I WiFi Neo den Weg nach Europa finden wird.

Die Daten des ASUS TUF Gaming B850I WiFi Neo in der Übersicht Hersteller und

Bezeichnung ASUS

TUF Gaming B850I WiFi Neo Mainboard-Format Mini-ITX CPU-Sockel AM5 (LGA1718, für Ryzen 7000/8000/9000) Stromanschlüsse 1x 24-Pin ATX

1x 8-Pin EPS12V

VRM-Ausstattung 11 Phasen (8+2+1)



Spannungswandler:

8x ?

2x ?

1x ?



PWM-Controller:

1x ?



Preis

noch nicht bekannt Webseite ASUS TUF Gaming B850I WiFi Neo (mit VPN erreichbar!)

Southbridge-/CPU-Features Chipsatz, Kühlung AMD B850 Chipsatz, 1x Promontory21, passiv Speicherbänke und Typ 2x DDR5 UDIMM (Dual-Channel), max. 9.600 MT/s (1DPC) Speicherausbau max. 128 GB (mit 64-GB-UDIMMs) Onboard-Features PCI-Express 1x PCIe 5.0/4.0 x16 (x16/x8/x4):

Ryzen 7000/9000: Bis PCIe 5.0 x16

Ryzen 8700/8600/8400: Bis PCIe 4.0 x8

Ryzen 8500/8300: Bis PCIe 4.0 x4

Storage-Schnittstellen 2x SATA 6Gbit/s (wohl über AMD B850)



CPU:

1x M.2 M-Key bis PCIe 5.0 x4 (Ryzen 7000/9000), bis PCIe 4.0 x4 (Ryzen 8000)



Chipsatz:

1x M.2 M-Key bis PCIe 4.0 x4 über AMD B850

USB CPU:

2x USB 3.2 Gen2 (2x extern)



Chipsatz:

1x USB 3.2 Gen2x2 (1x extern)

1x USB 3.2 Gen2 (1x intern)

3x USB 3.2 Gen1 (1x extern, 2x intern)

4x USB 2.0 (2x extern, 2x intern)

Grafikschnittstellen 1x DisplayPort 1.4

1x HDMI 2.1

WLAN / Bluetooth WiFi 6E nach IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, Tri-Band, max. 2,4 Gbit/s, Bluetooth 5.3

Thunderbolt - LAN 1x 2,5 Gbit/s-LAN (Realtek RTL8125)

BIOS-ROM-Größe 1x 32 MB

Audio-Codec

und Anschlüsse 8-Channel Realtek ? Codec

3x 3,5 mm Audio-Jacks

LED-Beleuchtung 2x 3-Pin ARGB-Header FAN- und WaKü-Header 1x 4-Pin CPU-FAN-Header

1x 4-Pin AIO-Pump-Header

2x 4-Pin System-FAN/Pump-Header

Onboard-Komfort Intern: Status-LEDs



Extern: Flash-BIOS-Button, Clear CMOS-Button Herstellergarantie 3 Jahre (nur über Händler)