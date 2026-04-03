Werbung

Mit dem X870E Aero X3D Dark Wood bringt Gigabyte ein neues Mainboard auf den Markt, das technisch auf hohem Niveau überzeugen will und gleichzeitig mit seiner stilistischen Holz-Optik Akzente setzen möchten.

Die Grundlage bildet der AMD-X870E-Chipsatz in Kombination mit dem AM5-Sockel. Das Board ist auf hohe Speicherbandbreiten ausgelegt und unterstützt DDR5-Module mit Taktraten von bis zu 9.000 MT/s im Overclocking-Betrieb. Insgesamt stehen vier DIMM-Slots für bis zu 256 GB Arbeitsspeicher zur Verfügung, ergänzt durch Unterstützung für AMD EXPO und XMP-Profile zur automatisierten Speicheroptimierung.

Auch bei der Spannungsversorgung setzt das Modell auf eine leistungsstarke Auslegung. Ein 16+2+2 Twin Digital VRM-Design verspricht in Kombination mit einem mehrlagigen PCB eine stabile Stromversorgung und Signalintegrität, insbesondere bei leistungsstarken CPUs und unter Last. Ergänzt wird dies durch ein umfangreiches Kühlsystem mit großflächigen Kühlkörpern und Heatpipes, das auf eine konstante Temperaturführung bei hoher Dauerlast ausgelegt ist.

Für Erweiterungen stehen mehrere PCIe-Slots zur Verfügung, darunter PCIe-5.0-Anbindungen für Grafikkarten und NVMe-SSDs. Zusätzlich bietet das Mainboard vier M.2-Steckplätze (2 x PCIe 4.0 / 2 x PCIe 5.0) sowie vier SATA-Anschlüsse für klassische Laufwerke.

Ein weiterer technischer Schwerpunkt liegt auf der Konnektivität. Das Board integriert zwei durch AMD verpflichtende USB4-Anschlüsse mit Unterstützung für DisplayPort-Ausgabe und hohen Datenraten, ergänzt durch weitere USB-3.2-Schnittstellen. Für Netzwerkverbindungen stehen zwei 5-Gigabit-Ethernet-Ports zur Verfügung sowie ein Wi-Fi-7-Modul, das aktuelle Funkstandards inklusive 6-GHz-Band und Bluetooth 5.4 unterstützt.

Zusätzlich integriert das Mainboard Funktionen zur Systemüberwachung und Steuerung, darunter Sensoren für Temperatur, Spannung und Lüftergeschwindigkeit sowie mehrere PWM-Anschlüsse für Lüfter- und Wasserkühlungssysteme. Eine UEFI-BIOS-Lösung und Software-Tools ermöglichen die Feinabstimmung von Leistung, Kühlung und Energieverbrauch.

Ein zentrales Merkmal ist die Integration softwaregestützter Optimierungen. Technologien wie X3D Turbo Mode 2.0 und KI-gestützte Speicheroptimierung greifen direkt in das Systemverhalten ein und können Parameter wie Taktfrequenzen oder Spannungen dynamisch anpassen. Ziel ist eine automatische Leistungsanpassung ohne manuelles Overclocking, insbesondere in Kombination mit X3D-Prozessoren.

Ein finaler Preis des Gigabyte X870E Aero X3D Dark Wood ist derzeit noch nicht bekannt. Das helle X870E Aero X3D Wood positioniert sich in Preisvergleichen allerdings bei fast 400 Euro. Es ist anzunehmen, dass sich das dunklere Modell in einer ähnlichen Preiskategorie wiederfinden wird.